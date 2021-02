AAA Autisti, muratori, venditori cercasi

OFFERTE DI LAVORO SETTORE PRIVATO

Terzo valico (Provincia di Alessandria e zone limitrofe): Sanità e Sicurezza srl, società che opera nell’ambito della tutela della salute e sicurezza negli ambienti e luoghi di lavoro, ricerca personale medico e infermieristico esperto nell’emergenza o neolaureato, per ampliamento organico, da assumere con contratto a tempo indeterminato/partita iva, per la gestione del pronto soccorso all’interno dei cantieri e delle infermerie all’interno dei campi base, realizzati per la costruzione delle grandi opere. Per informazioni: www.sanitaesicurezza.it. Inviare cv a sanita.sicurezza@gmail.com

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO TRASLOCHI: Mansioni: la persona si occuperà di carico, scarico, stivaggio masserizie, guida mezzi aziendali. Requisiti: esperienza nella mansione, patente B, disponibilità a trasferte nella provincia di Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato della durata di due mesi, orario di lavoro full time. Sede di lavoro : Alessandria con disponibilità a trasferte. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 14199

Azienda privata ricerca 1 CAMIONISTA ADDETTO TRASLOCHI Mansioni: movimentazione manuale masserizie (carico, scarico, e stivaggio), guida mezzi (camion, autocarro e autoscala). Requisiti: è obbligatorio il possesso della patente C e Cqc, disponibilità al lavoro di gruppo, disponibilità e accuratezza sul lavoro. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di due mesi con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria con disponibilità a trasferte. Le persone interessate e in possesso de requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod.offerta 13980

Azienda privata ricerca 1 CONDUCENTE AUTOCARRO CON FUNZIONI DI OPERAIO IN CANTIERI MOBILI Mansioni: la persona si occuperà di guidare autocarro e di sbobinamento e posa cavi ferroviari con uso di carrello ferroviario, si richiede esperienza in ambito costruzioni su cantieri mobili. Requisiti: esperienza nel ruolo e patente C, disponibilità a lavori in esterno, saltuarie trasferte giornaliere e notturne, automunito. Sede di lavoro: zona vicinanze Alessandria. Inserimento: tempo determinato. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod offerta 13977

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A VENDITE Mansioni: la persona si occuperà di vendita di articoli per l'illuminazione. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, attitudine alla vendita e predisposizione al contatto con il pubblico, buone competenze informatiche e nell'utilizzo dei social più diffusi, diploma di scuola media superiore. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: contratto iniziale di tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione, orario di lavoro full time dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13896

Azienda privata ricerca 1 SVILUPPATORE DI SOLUZIONI .NET E SISTEMISTA: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di sviluppatore di soluzioni .NET e sistemista. Analisi, modellazione e sviluppo di soluzioni .Net in C# (Windows Forms, WPF, WEB e mobile), appoggiate su DB Microsoft SQL; progettazione, configurazione e manutenzione di sistemi servers (Windows) ed infrastrutture di rete (configurazione e manutenzione firewall, switch, router, NAS, stampanti e dispositivi di rete); configurazione e gestione di sistemi virtualizzati (HyperV, VMware) e DB SQL Servers. Requisiti: esperienza indispensabile nel ruolo di almeno 2 anni; Laurea in Informatica o Ingegneria informatica; buona conoscenza lingua inglese, autonomia di lettura testi e manuali tecnici; indispensabili competenze trasversali, capacità di lavorare in team, affidabilità, proattività, orientamento al risultato, raggiungimento degli obiettivi, spiccata attitudine alla crescita professionale con assunzione di responsabilità ed ottime capacità organizzative. Richiesta leadership e capacità di gestione, imprenditorialità ed iniziativa, adattabilità e capacità di apprendimento finalizzata alla crescita personale e aziendale. Possesso di patente B e mezzo proprio, requisito preferibile ma non vincolante. Sede di lavoro: Alessandria; possibili trasferte presso le sedi dei clienti. Tipologia contratto offerto: CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI 6 MESI, con possibilità di trasformazione del contatto a tempo indeterminato; FULL – TIME orario dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,30. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13701

Azienda privata ricerca 1 APPRENDISTA MURATORE: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di muratore in cantieri all’aperto e al chiuso. Requisiti: Non è richiesta esperienza nella mansione, ma interesse e volontà di acquisire le competenze specifiche, età compresa tra 18 e 29 anni. Richieste competenze trasversali: capacità di rispettare le indicazioni impartite, anche nel rispetto dei tempi assegnati; capacità di lavorare in collaborazione con altri colleghi. Requisito obbligatorio: possesso di patente B e automunito. Sede di lavoro: Alessandria; possibili trasferte in base ai lavori commissionati. Tipologia di inserimento: contratto di apprendistato full-time con orario dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 17,00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13499

Azienda privata ricerca 1 IMPIEGATO/A TECNICO COMMERCIALE: Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di impiegato/a tecnico-commerciale addetto/a ai rapporti con la clientela ed alla gestione degli ordini settore riferimento carrozzerie industriali

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma o laurea in ambito tecnico, di buona conoscenza del programma di Autocad e della lingua Inglese, di ottime doti commerciali e relazionali nei confronti della clientela, di patente b automunito. Preferibile residenza o domicilio in Alessandria o zone limitrofe ed esperienza nel settore. Richiesta disponibilità a trasferte.

Sede di lavoro: Solero (AL).

Tipologia di inserimento: Inizialmente contratto a tempo determinato full time. Orario di lavoro da Lunedì a Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. 13313

Azienda privata ricerca 1 COLLABORATORE/TRICE COMMERCIALE DI SPAZI PUBBLICITARI: Mansione: Collaboratore commerciale per ricerca, consulenza e gestione dei clienti; elaborazione di offerte commerciali, vendita di spazi pubblicitari radiofonici/televisivi/web; preparazione di preventivi/ordini e inserimento dei dati sul portale; partecipazione nella realizzazione del prodotto finale. Tipologia di contratto: collaborazione di lavoro autonomo con compenso legato al fatturato, con anticipi provvigionali. Requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore; conoscenze informatiche di Office, in particolare Excel e utilizzo della posta elettronica; patente e mezzo proprio; richieste competenze trasversali di problem solving, capacità di autogestione e determinazione al raggiungimento del risultato. Requisito preferenziale: esperienza pregressa nel ruolo di commerciale e/o formazione inerente a competenze di marketing. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 12896

OFFERTE RISERVATA ALLE CATEGORIE PROTETTE (L. 68 – 99)

Azienda privata ricerca 1 ADDETTO MANUTENZIONE AREE VERDI: COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART1. L.68/99)

Mansioni: la risorsa si occuperà della pulizia delle aree pubbliche, della manutenzione del verde pubblico e delle pulizie in generale. Requisiti: capacità minima di utilizzo di decespugliatore - soffiatore - attrezzature manuali - capacità di movimentazione manuale dei carichi- patente B Automunito. Residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria. Sede di lavoro: comune limitrofo ad Alessandria; non raggiungibile con mezzi pubblici.Tipologia di inserimento: Tempo determinato 6 mesi part time 8 ore settimanali articolato su due giorni. Esperienza pregressa: preferibile. Le persone interessate possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13501

Azienda privata ricerca 1 TIROCINANTE OPERAIO GENERICO DI CANTIERE TERMOIDRAULICO COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVI DISABILI (ART. 1, L. 68/99) Mansione: la risorsa parteciperà all'allestimento del cantiere per l'installazione dell'impianto termoidraulico, individuerà la corretta tipologia di utensili in relazione al lavoro da svolgere con l'ausilio di personale specializzato, registrerà i dati tecnici relativi al lavoro svolto, seguirà la squadra di lavoro in cantieri presso aziende o abitazioni private.;

Requisiti: Licenza media o qualifica professionale in ambito tecnico; indispensabile possesso di patente B; capacità di movimentazione manuale dei carichi fino a 20 kg.;

Residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria;

Sede di lavoro: cantieri sul territorio provinciale;

Tipologia di inserimento: Tirocinio di inserimento lavorativo o apprendistato full time. Le persone interessate e in possesso dei requisiti posso candidarsi sul sito www.iolavoro.org, codice offerta 13404



Azienda privata ricerca 1 ADDETTO MACCHINE UTENSILI COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 1, L. 68/99) MANSIONI: la risorsa si occuperà della preparazione delle postazioni di lavoro, della preparazione delle materie prime da barra tramite seghetto automatico, montaggio meccanico, sistemazione del magazzino e pulizia dell'officina;

REQUISITI: il candidato ha conseguito preferibilmente un diploma da Perito Meccanico o Qualifica come operatore macchine utensili. o operatore meccanico; utilizzo del transpallet; Patente B automunito; SEDE DI LAVORO: Alessandria, NON raggiungibile con i mezzi pubblici; TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato 12 mesi full time 08.00/12.00; 14.00/18.00. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org cod. offerta 14028

Azienda privata ricerca 1 COMMESSO DI VENDITA COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 1, L.68/99) MANSIONI: la risorsa si occuperà di assistere i clienti nella vendita di articoli di abbigliamento. REQUISITI: capacità di utilizzo del registratore di cassa e del personale computer. Disponibilità al lavoro nei giorni festivi. Buone capacità relazionali. SEDE DI LAVORO: ALESSANDRIA; TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato superiore a 6 mesi full time anche nei giorni festivi;ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org, cod. offerta 13958



Azienda privata ricerca 1 CONDUCENTE AUTOBUS DI LINEA PER TRASPORTO PERSONE COLLOCAMENTO MIRATO ASSUNZIONE NOMINATIVA DISABILI (ART. 1, L. 68/99) MANSIONI: la risorsa si occuperà di condurre autobus in servizio di linea per trasporto persone. REQUISITI: patente di guida categoria D e CQC (abilitazione alla guida di autobus in servizio pubblico). RESIDENZA E/O DOMICILIO IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA. SEDE DI LAVORO: Alessandria. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: tempo determinato superiore a 6 mesi full time su turni 6,30 ore medie per 6 giorni a settimana. ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile. Le persone interessate e in possesso dei requisiti possono candidarsi sul sito www.iolavoro.org , cod. offerta 14169