Trasporti, lunedì nuovo incontro dal prefetto Olita

ALESSANDRIA - Lunedì mattina a Palazzo Ghilini, coordinato dal prefetto di Alessandria Iginio Olita, verrà riaperto il tavolo di confronto sulla scuola: in particolare, l'attenzione sarà dedicata ai trasporti e ai bus impegnati sul territorio, in modo da verificare eventuali criticità e considerando l'avvio, proprio in quella giornata, delle lezioni in presenza degli istituti superiori, seppur al 50%. Al confronto parteciperanno anche il dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale e numeri sindaci.