Con il Como recupero il 20

ALESSANDRIA - Alessandria - Como si giocherà mercoledì 20 gennaio, alle 15, al Moccagatta.

L'Ufficio gare della Lega Pro ha fissato il recupero: il 27 era data out sia per i Grigi, che sabato 30, alle 12.30, giocheranno a Olbia e voleranno in Sardegna il giorno prima, sia per i lariani, che il 25 saranno impegnati nel posticipo tv con il Renate.

Escluse, invece, le date libere di febbraio, che avrebbero permesso il recupero dei quatro giocatori positivi.