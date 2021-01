Anziana trovata morta dai Vigili del Fuoco nel suo alloggio

ALESSANDRIA - I famigliari si sono insospettiti nel non ricevere risposta alle loro chiamate. Per questo hanno avvisato i Vigili del Fuoco che questa mattina, con un'autoscala, sono riusciti a entrare nell'appartamento dell'anziana, che abitava al quinto piano di un appartamento in piazzetta della Lega ad Alessandria.

Purtroppo per la signora, una donna di 78 anni, non c'era più nulla da fare. La morte è da ricondursi a cause naturali, verosimilmente un infarto.