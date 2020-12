Alessandria: il Capodanno si festeggia online e sui social

ALESSANDRIA - Il Capodanno 2021 sarà online per la città di Alessandria. La giunta comunale ha deliberato la realizzazione di una manifestazione "via social, radio e canali web televisivi". "Attraverso una consolle digitale si potrà avere una condivisione degli eventi coinvolgendo varie tipologie di utenti e pubblico", si legge nella determina. L'impegno di spesa è pari a 20mila euro.

"Il progetto, attraverso questa modalità, consentirà alla manifestazione di sottolineare comunque come l'amministrazione di Alessandria, pur in una condizione di divieto di assembramento e sospensione degli eventi, non resta immobile ma diventa protagonista di una nuova era digitale" specifica la determina. Saranno il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l'assessore alle Manifestazioni Cherima Fteita a spiegare i dettagli della manifestazione durante la conferenza di domani, mercoledì 23.