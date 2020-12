Opuscoli e incontri (quando si potrà) contro le truffe

ALESSANDRIA - La popolazione alessandrina è tra le più anziane d'Italia, pertanto il Ministero dell'Interno l'ha inserita - insieme ad altri 49 capoluoghi - nel progetto "Io ti tutelo" per contrastare le truffe agli anziani.

Verranno distribuite in farmacie, studi medici, servizi sociali degli opuscoli per ribadire nuovamente di stare attenti e di avvisare sempre le forze dell'ordine. Verrà istituito un numero verde dedicato a segnalazioni telefoniche e quando sarà possibile, verranno nuovamente organizzati incontri nelle parrocchie e nei centri anziani dedicati alla prevenzione delle truffe tenuti da appartenenti alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale.

Il Ministero dell’Interno ha disposto il finanziamento delle attività progettuali con un contributo di 35.373,47 euro

Il Sindaco Cuttica di Revigliasco ha sottolineato che “la sicurezza è uno degli obiettivi primari della nostra Amministrazione, intesa non solo come azione tradizionale di controllo, prevenzione o repressione da attuare sul territorio, ma anche come misura intelligente di previsione, attenzione e, soprattutto sensibilizzazione nei confronti della fasce più deboli e a rischio

della nostra comunità”.

"Mi congratulo con il sindaco per aver coinvolto anche i servizi sociali, assistenziali, la Curia e i volontari della Protezione Civile, tale sinergia realizza in pieno il concetto di “sicurezza integrata e partecipata”, ha commentato il prefetto Iginio Olita.