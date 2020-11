"A quando la pista ciclabile in piazza Garibaldi?"

ALESSANDRIA - Cosa chiedono i ciclisti alessandrini? Più corsie ciclabili, più collegamenti tra le piste, una miglior manutenzione. E' ciò che emerge dagli input ricevuti da Fiab Amici delle Bici: 135 segnalazioni ritenute prioritarie per chi si sposta frequentemente in bicicletta.

"In estrema sintesi consideriamo prioritari e inderogabili gli interventi di ricucitura e messa in sicurezza dei percorsi già esistenti sugli Spalti della circonvallazione, la realizzazione della ciclabile in piazza Garibaldi (come da progetto cofinanziato dalla Regione e già avviato) e la realizzazione di alcune nuove infrastrutture leggere a cominciare da quelle che collegherebbero la città con i sobborghi di Alessandria SUD"