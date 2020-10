Carcere Don Soria: Covid, una ventina di casi sospetti

ALESSANDRIA - Il Covid sembra non aver risparmiato nemmeno il carcere di piazza Don Soria ad Alessandria. All'interno della struttura sarebbero sotto osservazione una ventina di casi. La direzione sta lavorando di concerto con l'Asl per monitorare la situazione. Dovranno essere effettuati dei tamponi. Nei prossimi giorni in base agli esiti degli approfondimenti si deciderà se procedere o meno con i tracciamenti degli eventuali contatti.