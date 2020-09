Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

ALESSANDRIA - Il Centro per l’Impiego riceve su appuntamento. Per informazioni: info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, tel. 0131.037973 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12)

La Regione Piemonte, in collaborazione con Agenzia Piemonte Lavoro, intende sostenere il comparto agricolo piemontese con un'iniziativa speciale, offrendo un servizio qualificato di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, attraverso i propri Centri per l'Impiego e il portale web di matching on line www.iolavoro.org/agricoltura. Verranno sia supportate le aziende nella ricerca di candidati disponibili a svolgere attività stagionali urgenti, sia le persone interessate a lavorare nel settore agricolo. Per informazioni consultare www.agenziapiemontelavoro.it o www.iolavoro.org/agricoltura.

Azienda leader nel settore delle infrastrutture ricerca 2 aiutanti carroponte, 1 pompista miscele cementizie, 2 meccanici nastri trasportatori continui, 2 meccanici Tbm, 1 meccanico cutter Tbm, 1 elettricista

Requisiti e competenze: esperienza pregressa o disponibilità ad apprendere le mansioni indicate. Sede di lavoro: Cantiere di inserimento Lotto Novi Ligure e Tortona Orario di lavoro: su turnazioni giornaliere. Proposta di inserimento: CCNL Edile a tempo determinato. Periodo di inserimento: immediato. Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione per cui ci si candida e l'autocertificazione a reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it

Centri per L’impiego di Alessandria, Novi ligure e Tortona ricercano operatori di magazzino per il centro di distribuzione di Castel San Giovanni (Pc)

Requisiti: ottima comprensione della lingua italiana, buon utilizzo del pc, conoscenza intermedia di internet, posta elettronica, disponibilità a lavorare su turni, a ciclo continuo, ed effettuare straordinari se necessario, Patente B. Per raggiungere il posto di lavoro è a disposizione un servizio gratuito di navetta con partenza da Spinetta Marengo. Proposta di inserimento: contratto in somministrazione - Tempo Determinato (1 mese con possibilità di proroghe). Full-time. È previsto nel percorso selettivo un test on line e in caso di idoneità un percorso formativo di 3 giornate (da seguire su piattaforma on line). Se interessati inviare il curriculum vitae con riferimento alla posizione a: candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it



Offerte private

Azienda privata ricerca tirocinante addetto/a alla contabilità

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di addetto/a alla contabilità. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso del diploma di ragioneria, ha buona conoscenza della partita doppia, della fatturazione elettronica, dei principali programmi informatici, propensione al lavoro. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo full time finalizzato all’assunzione. Retribuzione 600 euro mensili. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto il codice dell'offerta 16684

Azienda privata ricerca badante convivente

Mansioni: assistenza personale (cura e igiene personale dell'assistito , preparazione dei pasti, controllo nella somministrazione di medicinali per via orale, accompagnamento visite mediche e terapie, riordino e pulizia della casa). Requisiti: si richiede esperienza documentabile nella mansione, forza sica, patente B, preferibilmente in possesso di mezzo proprio. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: da concordare in sede di colloquio Modalità di candidatura: le persone interessate e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto del messaggio il codice n° 16655 dell'offerta

Azienda privata ricerca 6 geometri da cantiere

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di aiuto sperimentatore per prove in sito su tratti autostradali. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico per geometri, in possesso di patente b ed automunito. Macchinari da utilizzare carotatrici, pacometro, georadar, sclerometro, soniche. Esperienza non necessaria. Sede di lavoro: Tratti autostradali A7-A26 Alessandria - Tortona. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full-time della durata di 5 mesi con orario dalle 8,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00 Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail remomarotta@gaiaemprise.it

Azienda privata ricerca autista di autocarro

Mansioni: la risorsa si occuperà di condurre autocarri da cava e bilici, utilizzo di mezzi d'opera per carico materiali, manutenzione ordinaria dei mezzi da lavoro. Requisiti: patente C, preferibile anche patente E, necessario attestato di formazione generale e specifica per lavoratori edili, preferibili attestati addetto macchine movimento terra, addetto piattaforme aeree e carrelli elevatori. Sede di lavoro: Alessandria con trasferte sul territorio provinciale. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 24 mesi. Modalità di candidatura: le persone interessate e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando nell'oggetto del messaggio il codice n° 16658 dell'offerta.

Azienda privata ricerca escavatorista

Mansioni: la risorsa si occuperà di lavori di scavo, posa materiali, carico materiali su autocarro, manutenzione ordinaria dei mezzi da lavoro. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa, necessario attestato di addetto macchine movimento terra, preferibili attestati piattaforme aeree e carrelli elevatori, patente B, preferibile patente C Sede di lavoro: Alessandria con trasferte sul territorio provinciale Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 24 mesi. Modalità di candidatura: i candidati interessati e in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it indicando il codice dell'offerta n° 16657 nell'oggetto del messaggio.

Azienda privata ricerca 5 autisti addetti/e alla movimentazione terre da scavo e materiale vario

Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di addetto/a alla movimentazione terre da scavo e materiale vario. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di patenti b,c,d, di attestati di formazione ai sensi art. 37 e 73 D.LGS 81/08, CQC e scheda tachigrafica. Richiesta consolidata esperienza pregressa (almeno quinquennale) in cantieri di grandi opere . Il candidato non deve soffrire di allergie alle polveri, di patologie di tipo muscolo scheletriche. Sede di lavoro: cantiere terzo valico lotto Pozzolo – Tortona Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 6 mesi prorogabile. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: reclutamenti@agenziapiemontelavoro.it