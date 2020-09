Gregucci: "Io voglio vincere sempre. Anche in Coppa"

ALESSANDRIA - La prima gara che conta, domani in Coppa Italia con la Sambenedettese. Potrebbe anche essere l'unica della settimana, se i calciatori aderiranno allo sciopero proclamato per il 26 e 27 settembre dall'Assocalciatori, contro le liste bloccate (a 22) e i minutaggi. In questi anni l'Aic molto ha urlato e poco, quasi nulla, ha ottenuto, permettendo, senza fiatare, disparità enormi tra categorie. Chi non va in campo rischia lo 0-3, Ghirelli ribadisce che l'astensione è una decisione fuori dal tempo, attuale, e dall'emergenza che anche la Lega Pro e i suoi club si portano dietro. A tutto questo Angelo Gregucci penserà da domani sera. "La testa ora è tutta alla Sambenedettese. Avversaria ben costruita e ambiziosa, come noi: oltre al passaggio del turno, mi aspetto molte indicazioni per il campionato, è un test che ci dirà a che punto siamo".

Fondamentale il peso del gruppo, fatto di giocatori intelligenti e motivati a fare la differenza

Gruppo allargato

Quattro amichevoli, avversarie di categorie diverse, dalla C alla A, e una Primavera, "gare in cui ho colto segnali utili anch su come il lavoro èstato assimilato da tutti. Bisogna ancora aggiungere benzina per carburare al meglio, però mi piace come ci stiamo preparando, mettendo al centro il gruppo, in cui abbiamo inserito bene anche i giovani. Il livello, di condizione e di gioco, non può essere uniforme: giocatori come Celia o l'ultimo arrivato, Blondett, hanno tempi diversi di ingresso in rosa, condizionati anche dai tamponi. L'uniformità è un obiettivo e anche in Coppa dovremo essere bravi a dosare i minutaggi, perché npn possiamo pretendere 90 minuti da tutti. Anche in previsione di un'altra partita quattro giorni dopo. C'è un percorso per arrivare alla forma ottimale che, adesso, impone un utilizzo diverso, soprattutto per chi è arrivato da poco". Però domani l'Alessandria potrà sfruttare di più elementi che, domenica a Pistoia (se si giocherà) saranno assenti per squalifica (Eusepi e Cosenza). "E' una opzione da sfruttare, ma sempre con un giusto equilibrio".

Ci saranno ancora innesti? Oggi è stato ceduto in prestito al Siena Gerace (anticipato su questo sito e sul Piccolo in edicola) e oltre a Stijepovic si parla, con insistenza, di Hamlili dal Bari, ex Piacenza ed Entella "La società e il direttore sportivo stanno lavorando molto bene: un gruppo ampio è fondamentale in una stagione in cui giocheremo spesso durante la settimana. Servono uomini intelligenti e motivati a fare la differeza sempre, ogni volta che saranno chiamati in causa, per 60, 30 90 minuti, in camponato come in Coppa. Mai come quest'anno sarà il campionato del gruppo". Qualche piccolo acciacco per domani (Suljic è uscito con il ghiaccio sul ginocchio dopo il test con il Monza), ma una motivazione forte, che parte da uno dei protagonisti della cavalcata in Tim Cup, proprio Gregucci. "Io voglio vincere sempre: considero la gara di domani, lo ribadisco, un impegno che mi dirà molto sulla mia squadra, e non ho nessuna intenzione di fermarmi alla prima tappa. La mentalità è questa, mia e di chi giocherà, domani e in ogni appuntamento di questa annata particolare".

I complimenti di Montero

Stessi obiettivi per Paolo Montero: l'ex Juve, alla seconda stagione sulla panchina della Samb, parla apertamente di "Alessandria fortissima, costruita per vincere il campionato" e di una Sambenedettese che ha sviluppato un lavoro diverso rispetto allo scorso anno e magari "sarà meno leggera. Il nostro obiettivo è il campionato, ma la Coppa conta. Non solo a parole". A riposo Bacio Terracino e, quasi sicuramente, anche D'Ambrosio, ballotaggio a cenntrocampo tra Eklu e De Ciancio.

Le probabili formazioni

ALESSANDRIA (3-4-1-2): Pisseri; Prestia, Cosenza, Scognamillo; Parodi, Casarini, Castellano, Rubin; Di Quinzio; Eusepi, Arrighini. A disp: Crisanto, Macchioni, Celia, Suljic, Chiarello, Corazza, Poppa, Suppa. All.: Gregucci

SAMBENEDETTESE (4-3-1-2): Laborda; Scrugli, Bondi, Di Pasquale, Liporace; Angulli, Rocchi, De Ciancio; Botta; Maxi Lopez, Nocciolini. All.: Montero