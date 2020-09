Ginecologia: distacco di placenta al momento del parto, salva la mamma

ALESSANDRIA - Dramma in ospedale, ad Alessandria. Sarebbe stato un distacco della placenta a causare il decesso di un bambino. Fortunatamente la mamma che lo portava in grembo, giunta al termine della gravidanza, si è salvata.

E’ accaduto venerdì scorso (18 settembre) nel reparto di Ostetricia - Ginecologia.

Una donna di trent’anni si sarebbe recata al pronto soccorso poco dopo la rottura delle acque, segno del parto imminente. Cosa sia accaduto da quelle prime avvisaglie, però, lo dovrà accertare l’esame autoptico sul feto che verrà eseguito dallo stesso ospedale.

La direzione del Santi Antonio e Biagio ringrazia “i medici dell’Ostetricia Ginecologia che sono prontamente intervenuti per salvare una donna giunta in gravi condizioni in reparto. Dopo aver constatato il decesso del feto prima dell’arrivo in ospedale, con un tempestivo intervento di professionisti del reparto hanno messo in sicurezza la donna che presentava condizioni molto critiche. L’azienda e tutti gli operatori si uniscono al dolore della signora e della famiglia in un momento così delicato”.