In Prefettura la procedura di conciliazione per i dipendenti comunali

ALESSANDRIA - Si è tenuto in Prefettura, presieduto dal viceprefetto vicario Ponta, l’incontro tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali Cgil – Fp, Cisl – Fps, Uil – Fpl e Csa per l’esperimento del tentativo di conciliazione previsto dalla legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. La vertenza riguardava le nuove assunzioni di personale nei settori dei Servizi educativi e della Polizia locale, oltre alle condizioni di lavoro in quest’ultimo settore.

Dopo un'ampia discussione e preso atto delle assicurazioni fornite dall'Amministrazione riguardo alle nuove assunzioni, che verranno tempestivamente effettuate, il tentativo di conciliazione si è chiuso positivamente, rinviando ad un apposito tavolo tecnico comunale gli approfondimenti e gli accordi sulle modalità di espletamento dei servizi della Polizia locale fino all’entrata in servizio dei nuovi operatori.