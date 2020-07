Oggi i saluti, entro il 5 agosto l'iscrizione

ALESSANDRIA - Giù il sipario, e ancora il pareggio di Carpi brucia. Oggi, per i Grigi, l'ultimo incontro della stagione al Centro Michelin, dove società, tecnico e direttore sportivo hanno parlato ai giocatori e allo staff, come specifica una nota sul sito ufficiale. Da Federico Vaio (a nome del presidente Luca Di Masi), Angelo Gregucci e Fabio Artico il grazie per l'impegno "e il compiacimento per le qualità umane e morali del gruppo, in una stagione particolare e complessa". Doti che chi è già al lavoro per costruire la prossima annata prenderà in considerazione: questo significa che anche per qualche elemento in scadenza di contratto, o che dovrebbe rientrare alla società di appartenenza per fine prestito, non è da escludere la conferma o un nuovo ingaggio.

Le nuove date

Mentre si avviciano i quarti di finale (lunedì 13: Carrarese - Juventus U23, Bari - Ternana, Reggiana - Potenza, Carpi - Novara), la Lega Pro ha già comunicato date e costi per il prossimo campionato. Il sistema delle licenze nazionali è molto rigoroso per adempimenti e scadenze. In particolare, l'inosservanza del termine del 5 agosto determinerà la mancata concessione della licenza stessa.

Entro mercoledì 5 dovrà essere inviata alla Lega Pro (anche con fax e posta certificata) la domanda di ammissione alla serie C 2020 - 2021, sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata da un notaio, con richiesta di concessione della licenza. Per ottenerla, ogni club deve versare la quota associativa (5mila euro) e le quote di partecipazione (55mila euro). Per il versamento delle seconde sono previsti 10 ratei di 5.500 euro ciascuno, a partire dal 5 settembre, fino al 5 giugno 2021. Per le nuove società, neopromosse o ripescate, è previsto un ulteriore pagamento di 45mila euro.

Sempre entro il 5 agosto, deve essere depositato l'originale della garanzia a favore della Lega Pro, e sono ammesse fideiussioni a prima richiesta dell'importo di 350mila euro, rilasciate da istituti bancari che figurano nell'Albo delle banche, tenuto dalla Banca d'Italia e da società assicurative con requisiti molto rigidi. La garanzia stessa, inoltre, deve essere efficace fino al 2 novembre 2021.

Entro il 31 luglio le società devono anche produrre la dichiarazione di disponibilità dell'impianto sportivo, la licenza d'uso con indicazione della capienza e altra documentazione sulla fornitura dei servizi di ticketing, sul sistema di videosorveglianza e la pianta dello stadio.