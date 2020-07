"Sangue freddo e pazienza. Contro una delle favorite"

ALESSANDRIA - "Incontriamo una squadra che è fra quelle accreditate per arrivare fino in fondo. Noi dobbiamo vincere, ma le partite durano 95 minuti. Ai miei giocatori l'ho detto, non vedo necessità di andare all'arma bianca: noi dobbiamo esprimere il nostro calcio, sarà la gara a darci indicazioni maggiori. Sono sicuro che servirà sangue freddo. E parecchio".

Alessandro Dal Canto, tecnico del Siena, prova a spostare il peso della sfida soprattutto sui Grigi, "che si sono ulteriormente rinforzati a gennaio". C'è l'incognita del debutto dopo quattro mesi. "Per noi, come per tutti, è come se la rosa ripartisse dopo un infortunio grave. La condizione arriverà, ma viviamo una doppia anomalia: il lunghissimo stop e il periodo in cui si giocano match determinanti. Non era mai successo, per nessun. Sono partite - insiste - che potrebbero essere risolte nei minuti finali".

Tecnica e fatica

Si aspetta una gara equilibrata. "Troviamo una avversaria forte almeno quanto noi. Non ci sarà un predominio netto: serviranno capacità tecnica e, anche, sopportazione della fatica. Sono contento di avere una rosa in cui, in molti ruoli, gli interpreti si equivalgono". Il successo nel girone di andata? "Soprattutto adesso, lascia il tempo che trova". Chi giocherà? "I più affidabili, dal punto di vista tecnico e fisico". Fra questi c'è Panizzi, l'ex, che torna a sinistra, dopo essere stato schierato anche centrale, perché Migliorelli ha un problema fisico e non è disponibile. Fuori casua per infortunio anche Boateng e Ceesay, Argento escluso per scelta tecnica.

Le probabili formazioni

Alessandria con il 3-4-1-2: Valentini; Dossena, Cosenza, Prestia; Eleuteri, Casarini, Suljic, Celia; Chiarello; Eusepi, Arrighini. A disposizione: Crisanto, Sciacca, Gilli, Martignago, Castellano, Di Quinzio, Sartore, Gazzi, Gjura, Gonnelli, M'Hamsi.

Siena con il 4-3-1-2: Confente; Lombardo, D'Ambrosio, Romagnoli, Panizzi; Bovo, Gerli, Arrigoni; D'Auria; Guidone, Cesarini. A disposizione: Saloni, Marcocci, Guberti, Icardi, Sparacello, Campagnacci, Romei, Oukhadda, Da Silvia, Andreoli, Buschiazzo, Vassallo.