'Ciao Enzino. Un fratello, un amico, un esempio infinito'

ALESSANDRIA - "Fai buon viaggio Enzino". E' l'ultimo saluto, corale, a un amico. Anzi, a "un fratello, un amico, un esempio infinito", come è scritto sullo striscione che ha salutato Enzino Spinello davanti alla chiesa di San Pio V. C'era tutta la Nord, tutto il popolo grigio, ma c'erano anche tifosi e amici di club del Genoa, del Viareggio, del Pisa e del Toulon: come in uno stadio, dove Enzino è sempre stato un protagonista. Fumogeni, cori, bandieroni, i labari dei gruppi ovunque, le maglie a ricoprire la bara. Anche una corona dei colleghi della Guala e mazzi di fiori. A salutare Enzo, 47 anni, che si è spento venerdì sera, anche Fabio Artico e Vincenzo Cammaroto: prima di partire per il tempio crematorio di Valenza, la bara ha sfilato davanti alle centinaia di persone assiepate sotto il viale.