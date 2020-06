Pianoforte, il saggio virtuale degli allievi del Vivaldi

ALESSANDRIA – In questi mesi anche il Conservatorio Vivaldi ha dovuto trovare nuove strategie per proseguire con l'attività di insegnamento. Fra queste, rientra il video degli allievi di una delle classi di pianoforte, quella tenuta dalla docente Fiorenza Bucciarelli, che raccoglie, in una sorta di saggio virtuale, le prove al pianoforte compiute dai ragazzi dell'Aula 25.

Nicolò Gadaleta, Michela Zancanaro, Gabriele Triglia, Giovanni Lai, Eleonora Antonellini, Carlotta Spanu, Alberto Occhipinti, Sebastiano Cormaio, Petra Alcidi, Angelica Coppo e Federico Carosio sono i protagonisti del video. Il trailer è disponibile sulla pagina Facebook del Vivaldi, mentre il video intero è stato pubblicato, sempre su Facebook, dall'associazione AdArti.

“Proponiamo altri brani che stiamo studiando sempre 'da remoto', con le consuete difficoltà, ma con costante impegno - spiegano i protagonisti del nuovo video - Con il Conservatorio ci sentiamo coinvolti in una pratica speciale che, come quella per una disciplina sportiva, non va mai completamente in vacanza. Lavoreremo anche d’estate, per non perdere le conquiste fatte, per migliorare ancora”.

A proposito di estate, Fiorenza Bucciarelli, direttrice artistica del campus Verdi Note di Mornese, afferma che “si sta provando a riproporlo anche quest’anno nel mese di agosto per dare l’opportunità a tanti giovani di suonare insieme, dando vita a un grande laboratorio di suoni”.