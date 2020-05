Crocchette di patate: in Piemonte le facciamo così...

Sono famose in tutto il mondo, a prescindere da come vengano presentate. E in tutto il mondo sono molto apprezzate, perché rappresentano sia un piatto per le famiglie, che un cibo da street food. Le crocchette di patate equivalgono a garanzia di successo e Diego Bongiovanni vuole proporle in una versione piemontese di grande impatto: a fare la differenza, in questo caso, è l'altro ingrediente cardine, il Salame Nobile del Giarolo, prodotto di nicchia della Val Curone. La sommelier Stefania consiglia l'abbinamento con una Freisa, vino semplice e schietto.