"Abbiamo i soldi per costruire parcheggio dei pendolari e terminal dei bus"

ALESSANDRIA - Doppio annuncio del vicesindaco di Alessandria, Davide Buzzi Langhi: “Siamo pronti a rinegoziare il contratto con Amag Mobilità per rivedere la sosta in città e pensare a riduzioni del costo delle tariffe. Inoltre, grazie ai terreni ceduti in zona D5, acquisteremo l'area di circa 20mila metri quadri adiacente viale Tiziano e di proprietà di Sistemi Urbani (partecipata di Fs): lì - spiega l'esponente della giunta - per ¾ realizzeremo un'area di sosta gratis per i pendolari e nello spazio rimanente, finalmente, potremo costruire il terminal bus atteso da tempo”.