Trasporti: dal Governo 7 milioni per la città

ALESSANDRIA - “Nell’ambito dell’attuazione del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile che per la prima volta finanzia direttamente i Comuni per l’acquisizione di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno, sono stati assegnati al comune di Alessandria 7 milioni di euro”: lo scrive in una nota il capogruppo di Leu alla Camera, Federico Fornaro.

“Con queste risorse si porrà svecchiare i parchi mezzi e di promuovere il miglioramento della qualità dell’aria e nel contempo in questa situazione di crisi economica finanziaria conseguente all’epidemia in corso, di dare una iniezione significativa di risorse ai territori per sostenere le aziende del Tpl locali e per rilanciare la filiera industriale di produzione degli autobus. Ora quindi ci attendiamo che questi 7 milioni siano spesi bene e in fretta dall’amministrazione comunale di Alessandria per il bene della salute dei cittadini” conclude il parlamentare.

Una boccata d’ossigeno per i polmoni ed un’iniezione di liquidità per svecchiare il parco mezzi circolante. Ora si tratta di utilizzare subito e bene queste risorse. Vigileremo sulla rapidità d’intervento e sull’utilizzo corretto di questi fondi da parte del Comune di Alessandria e di Amag Mobilità" hanno dichiarato Sean Sacco, consigliere regionale, Mariassunta Matrisciano, senatrice, Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo, consiglieri comunali, tutti del M5S.