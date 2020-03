Ascom : “solo con l’impresa ci sarà ripresa”

ALESSANDRIA - “L’emergenza economica deve essere affrontata con la stessa straordinarietà con cui viene affrontata l’emergenza sanitaria, in cui in questo momento siamo tutti noi impegnati in modo prioritario. Ma la battaglia al Covid-19 si affronta su due campi: quello sanitario per la tutela della salute pubblica e quello economico per la tutela della salute delle imprese”: è quanto sostiene Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia di Alessandria, che ritiene insufficienti le misure adottate dal Governo nel Decreto Legge Cura Italia per i settori rappresentati.

La grave emergenza economica in cui versano le nostre imprese sembra non aver trovato risposte adeguate nel Decreto Legge Cura Italia e per questo motivo, insieme alle Ascom Confcommercio di diversi territori, l’Associazione si è fatta promotrice dell’iniziativa #Io sono impresa, un grande appello collettivo raggiungibile all’indirizzo www.iosonoimpresa.it al quale chiediamo a tutti di aderire, unendosi a noi affinché la voce delle imprese possa arrivare a tutte le istituzioni in modo forte e chiaro, con la richiesta di nuove e significative misure di sostegno che dovranno essere adottate subito: dal sostegno alle imprese passa il futuro economico e sociale del paese, il futuro di tutti noi”.

Queste le richieste ritenute urgenti ed indifferibili da Confcommercio: