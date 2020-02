Uffici comunali e Inps: variazioni dei servizi e numeri telefonici per i contatti

ALESSANDRIA – Dal Comune arrivano altre comunicazione sulle variazioni degli orari degli uffici in conformità all’Ordinanzadel Ministero della Salute e della Regione Piemonte per il contenimento della diffusione del coronavirus. Gli uffici del Servizio Sistema Educativo Integrato riceveranno il pubblico limitatamente alle urgenze documentate e/o previo appuntamento fino al 28 febbraio. Per i pagamenti della Refezione Scolastica i versamenti si possono effettuare on line mediante Pago Pa. Lo sportello pos non sarà attivo fino al 28 febbraio.

Anche gli uffici del Settore Urbanistica e Patrimonio attueranno modifiche nelle modalità di apertura al pubblico. Fino al 29 febbraio 2020, gli uffici saranno chiusi al pubblico. Il personale degli uffici rimarrà comunque a disposizione telefonicamente per ogni informazione necessaria e sarà garantito il ricevimento di singoli utenti solo in caso di giustificate necessità, previo appuntamento.

L'accesso diretto dell'utenza agli uffici dello Sportello per l’Edilizia è sospeso. Il pubblico potrà continuare regolarmente a presentare tutte le istanze tramite l'utilizzo del portale Suae per i procedimenti attivi, cliccando su questo link. Il personale potrà essere contattato per informazioni e appuntamenti ai numeri: 0131 515 392 e 0131 515 458.

Il personale dell'Ufficio Tecnico Edilizia Residenziale e Produttiva potrà essere contattato per informazioni e appuntamenti ai seguenti numeri:

ufficio controllo edificato: 0131 515288, 0131 515817

ufficio certificazioni 0131 515122

ufficio edilizia residenziale e produttiva: 0131 515323, 0131 515128, 0131 515421.

Questi i numeri a cui contattare gli altri uffici

Servizio Pianificazione Territoriale: per informazioni e appuntamenti 0131 515332;

Servizio Programmazione e Pianificazione Attuativa: per informazioni e appuntamenti

ufficio Pianificazione attuativa: 0131 515215, 0131 515222; 0131 515259

ufficio Commissione Locale per il Paesaggio: 0131 515191

Servizio Patrimonio, Demanio e Catasto

Ufficio concessioni e locazioni, Ufficio espropri: 0131 515123; 0131 515224; 0131 515348

Ufficio vendite e acquisizioni: 0131 515583

Servizio Impiantistica Sportiva: 0131 515237, 0131 515214; 0131 515472.

Gli Uffici sono contattabili anche all'indirizzo di posta elettronica: ufficio.sport@comune.alessandria.it.

Servizio funzioni tecnico amministrative di supporto al settore, per informazioni e appuntamenti: 0131496, 0131 515333.

Qui tutte le altre variazioni

La pista di atletica leggera del Campo Scuola comunale è fruibile; rimangono inibiti gli accessi a spogliatoi, docce, sala muscolazione e palestra polivalente.

L’Inps ha apportato modifiche all’organizzazione del servizio di ricevimento degli utenti. Per evitare assembramenti, le sedi Inps del territorio piemontese garantiranno l’accesso alla struttura per le attività di sportello veloce, ad esempio rilascio Pin e Estratti conto, cedolini pensioni, consegna documenti, garantendo l’afflusso ai locali ad un numero di persone regolamentato.

Il servizio degli sportelli di linea e gli appuntamenti sono sostituiti da consulenza telefonica accessibile contattando il numero di emergenza provinciale, 0131 209200, attivo dal lunedì al venerdì con orario 8,30-12,30. A tale numero risponderanno direttamente i funzionari di sede per dare riscontro alle esigenze informative dei cittadini.

Gli utenti che avevano già prenotato un appuntamento saranno contattati tramite Sms, mail, app, MyInps e telefono per concordare l’attivazione di eventuali servizi alternativi. Al momento, salvo evoluzioni, saranno effettuati gli appuntamenti degli intermediari qualificati (ad esempio patronati, consulenti, etc..). Da ieri, martedì, sono sospese tutte le visite medico-legali, che saranno rimesse in calendario a partire dal 9 marzo.

Sarà comunque possibile contattare anche il contact center componendo il numero 803 164 se si chiama da fisso o 06 164 164 per chiamate dal cellulare. Questo servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 fino alle 20, il sabato dalle 8 alle 14.