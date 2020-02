Le offerte di lavoro del Centro per l'Impiego

LAVORO - Offerte private

Azienda privata ricerca Impiegata/o contabile esperta/o

Mansioni: la risorsa si occuperà di caricare le fatture nel programma di gestione contabilità, prima nota, pagamenti e pratiche bancarie, gestione pratiche CCIAA e Enti vari. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di diploma di ragioneria o laurea in economia, ha maturato già esperienza pluriennale in studi di commercialisti o nel settore amministrativo di aziende private e possiede ottime conoscenze informatiche. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo indeterminato full-time/part time. Orario indicativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 17,00. Si valutano anche candidature esperte in possesso di partita iva. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail andreapiron@outlook.it inserendo nell'oggetto il riferimento dell'offerta "impiegata/o contabile esperta/o"

Azienda privata ricerca pizzaiolo o aiuto pizzaiolo con esperienza

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di pizzaiolo o aiuto pizzaiolo (a seconda delle competenze possedute), addetto/a al forno, alla preparazione ingredienti pizza e alla pulizia attrezzature ed area forno. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso della qualifica di pizzaiolo o esperienza lavorativa documentabile nel settore. Si richiede competenza nell'uso del forno a legna, dinamicità e flessibilità. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di sei mesi. Orario di lavoro: dalle 17,30 alle 23,30 Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: sabrinas74@gmail.com

Azienda privata ricerca tirocinante addetto/a front office

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere mansioni di centralino, servizio di customer service e front office con i clienti dell'azienda per vendita al dettaglio. Requisiti: la candidatura ideale ha una buona conoscenza del pacchetto office, in particolare di excel e una buona predisposizione al contatto con il pubblico e la vendita. Disponibilità a lavoro a tempo pieno. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: tirocinio di inserimento lavorativo con orario full time dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30. Indennità mensile di 600 euro. Possibilità di inserimento post tirocinio con contratto di lavoro a tempo determinato. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail natimau20@gmail.com inserendo nell'oggetto il codice dell'offerta 13332

Azienda privata ricerca apprendista parrucchiera

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di apprendista parrucchiera. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso di attestato di qualica professionale, è in possesso di patente B, automunita e disponibile a lavoro a tempo pieno. Sede di lavoro: paese nelle vicinanze di Alessandria Tipologia di inserimento: apprendistato full-time con orario su giornata dal martedì al sabato dalle 9/13 – 14/18. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail info.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it inserendo nell'oggetto il codice 13307 o la mansione ricercata

Azienda privata ricerca 2 elettricisti con esperienza

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere la mansione di elettricista addetto/a alla realizzazione di impianti tecnologici elettrici, fotovoltaico, antincendio, automazione cancelli, antintrusione. Requisiti: la candidatura ideale è in possesso almeno di qualifica da elettricista, patente b, automunito, disponibile ad eventuali trasferte. Esperienza indispensabile. Sede di lavoro: Alessandria Tipologia di inserimento: tempo determinato full-time della durata di tre mesi. Orario di lavoro dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 18. Modalità di candidatura: i candidati interessati ed in possesso dei requisiti dovranno inviare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail: riziog@libero.it

Alleanza Assicurazioni seleziona 5 giovani diplomati o laureati per inserimento nella propria struttura organizzativa

Mansioni: i selezionati entreranno a far parte di "Generazione Alleanza" e diventeranno consulenti nuova generazione. Verranno offerti: team work, energia e passione, strumenti digitali innovativi, formazione ed affiancamento continuo. Requisiti: diploma o laurea, preferibile età inferiore ai 35 anni. Si ricercano persone ambiziose e proattive, da avviare alla professione di consulente assicurativo. Sede di lavoro: Alessandria e provincia. Tipologia di inserimento: inserimento iniziale come junior account con prospettiva di assunzione a tempo indeterminato. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail gabriele.tonelli@alleanza.it

Azienda privata ricerca operaio agricolo

Mansioni: la risorsa si occuperà di svolgere mansioni legate all'agricoltura. Requisiti: passione per l'agricoltura, preferenza per candidature con esperienza precedente in ambito agricolo, preferenza per candidati in possesso di patente di guida. Sede di lavoro: vicinanze di Alessandria - Gamalero con possibilità di trasferte in Liguria, provincia di Genova. Possibilità di risiedere in azienda. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di tre mesi, con possibilità di rinnovo. Modalità di candidatura: gli utenti interessati all'offerta dovranno mandare il proprio curriculum vitae aggiornato alla mail igiea.adami@gmail.com indicando nell'oggetto la mansione ricercata "operaio agricolo"



Offerte riservate alle categorie protette

Azienda privata ricerca operaio/a addetto alla movimentazione/cernita rifiuti pericolosi

collocamento mirato assunzione nominativa orfani vedove profughi ed equiparati (art. 18 L.68/99)

Mansioni: operaio/a addetto/a alla movimentazione all'interno dell'impianto del trattamento dei rifiuti e della cernita dei rifiuti pericolosi. Requisiti: residenza e/o domicilio in provincia di Alessandria, licenza media (gradita qualifica professionale), patentino per il carrello elevatore, utilizzo muletto frontale/retrattile e telescopio, patente B-C, automunito e disponibile a trasferte e con flessibiolità oraria. Sede di lavoro: Predosa. Tipologia di inserimento: tempo det. di 7 mesi con orario full time (08.00/12.00 - 13.00/17.00) da lunedì a venerdì Modalità di candidatura: i candidati in possesso dei requisiti richiesti, dovranno recarsi personalmente entro il 27.02.2020 presso il centro impiego di appartenenza, per effettuare la candidatura

Per candidarsi a queste offerte è necessario presentarsi personalmente presso il Centro Impiego (non si accettano candidature via e-mail).



Il Centro per l'Impiego offre alle famiglie la possibilità di aprire ricerche di personale per badanti, attingere all’elenco di personale Oss e svolgere colloqui conoscitivi per scegliere il personale maggiormente idoneo alle proprie necessità, il servizio è gratuito.

Il Centro per l’Impiego di Alessandria osserva il seguente orario: tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.45 alle 12.30. Il lunedì e il martedì pomeriggio l’ufficio rimarrà chiuso al pubblico (riceverà solo su appuntamento), via Cavour, 17 - tel. 0131/254671.