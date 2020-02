Con l'Arezzo il 1° marzo non si gioca

Salta anche la partita dell'Alessandria con l'Arezzo in calendario il 1° marzo: la Lega Pro, che aveva già annullato tre partite dell' 8a giornata (Giana - Como, Lecco - Pro Patria e il derby pro Vercelli - Novara, in calendario questa sera), e sei della 9a, compresa Como - Alessandria, programmate da mercoledì 26 e giovedì 27, ha rinviato a nuova data anche le dieci gare della 10a giornata, quella del 1° e 2 marzo.

Una rivoluzione nel calendario, che determinerà un tour de force a marzo, con sette partite ravvicinate. Per i recuperi i giorni indicati sono mercoledì 11 marzo (per le gare dell'8a giornata), mercoledì 18 marzo (per quelle della 9a, e quindi Como - Alessandria) e martedì 14 aprile per quelle della 10a, fra cui Alessandria - Arezzo.

La programmazione oraria dei recuperi non è stata ancora decisa. I Grigi, dunque, torneranno in campo l'8 marzo, alle 15, a a Pistoia, salvo ulteriori comunicazioni.