Acqui: l'Eccellenza si allontana

Notizie belle e brutte per dirigenza e tifosi dell’Acqui: il comunicato ufficiale del Comitato PiemonteVdA uscito ieri seraconferma la domanda di iscrizione di trenta squadre al prossimo campionato di Eccellenza - fra le quali le nostre Castellazzo ed Hsl Derthona - ma contemporaneamente lascia aperto uno spiraglio perché quelle di Borgovercelli e Rivoli Calcio hanno ricevuto parere negativo ed hanno tempo fino a mercoledì 24 luglio per integrare la documentazione.

In attesa che venga pubblicata la graduatoria delle domande di ripescaggio, è possibile ipotizzare qualche scenario specie dopo l’ufficializzazione del settimo posto della Pro Dronero nella graduatoria riservata alle squadre retrocesse dalla D la scorsa stagione attraverso i playout o, come nel caso dei cuneesi, per distacco superiore ad 8 punti: due posti sono stati lasciati liberi dalla mancata iscrizione di Calcio Derthona e Santostefanese ma non sarebbero realisticamente sufficienti; un terzo potrebbe arrivare dal passaggio della Pro Dronero in D, ma servirebbero altre sei esclusioni dal Campionato Dilettanti e pare improbabile.

Più realistica l’opzione di esclusione di una delle due 'rimandate' anche se spesso le questioni burocratiche vengono appianate nei giorni concessi: la pubblicazione delle graduatorie nei prossimi giorni dovrebbe dipanare ogni dubbio.

I ripescaggi si riverbereranno a catena nelle categorie inferiori: la Promozione - dove le alessandrine Acqui, Arquatese, Asca, Gaviese, OvadeseSilvanese e ValenzanaMado hanno già ricevuto parere positivo - ha già sicuramente tre posti vacanti che potrebbero diventare quattro con l’esclusione dell’Ivrea Calcio e via dicendo per Prima e Seconda Categoria che contano fra le 'rimandate' a sorpresa rispettivamente due formazioni che non hanno nascosto le proprie ambizioni: la neopromossa Spinetta Marengo e la rinnovata Pro Molare.