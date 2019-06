ValenzanaMado, Fabio Nobili è il nuovo allenatore

Fabio Nobili è il nuovo allenatore della ValenzanaMado, scelto dal presidente Carlo Frascarolo per un campionato importante in Promozione. Tecnico molto conosciuto in provincia e in Piemonte, e figlio del grande Lino, portiere dei Grigi, Nobili è reduce dal salto di categoria sfiorato con il Felizzano: subentrato in corsa, un girone di ritorno da record, dieci successi e la qualificazione ai playoff, come terza classificata, fermato solo nella finale di girone dalla sua ex squadra, l'Asca. A Valenza succede a Mattia Greco. Nel sodalizio rossoblù anche un altro volto nuovo, il direttore sportivo sportivo Alessandro Dacasto, già con Nobili al Felizzano