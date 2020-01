Con il Cuspo i ragazzi possono praticare sport gratuitamente

ALESSANDRIA - Se le rette quote di iscrizione a vari corsi possono rappresentare un ostacolo alla pratica sportiva, con il Cuspo non sarà più un problema. Proprio per incentivare la frequentazione nei giovani e divulgare maggiormente l’attività ad Alessandria, l’associazione ha aderito al programma sportivo-sociale ‘Sport di tutti’ di Sport e Salute (azienda del Ministero dell’Economia, già “Coni Servizi”) per l’accesso gratuito che mira ad abbattere le barriere economiche e concretizza finalmente il principio del diritto allo sport per tutti, fornendo un servizio alla comunità.

Sono infatti indubbi ed indiscutibili i vantaggi di praticare sport, sia per il copro sia per la mente e la socializzazione, l’autostima, la crescita individuale. In una parola: benessere.

La prima fase del progetto è destinata a bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. Con il Cuspo fare sport non costerà nulla: si potranno frequentare corsi ed allenamenti di scherma (palestra dell'Istituto Saluzzo di via XXIV maggio) e rugby (Campo Sportivo Cuspo in via Tagliata nella frazione di Casalbagliano). Chiunque può iscriversi e partecipare al bando pubblico; la graduatoria di ammissione sarà stilata in base alla propria fascia di reddito.

"È un aiuto concreto alla famiglie alessandrine per far frequentare i nostri settori giovanili ai loro figli", commentano la presidente Alice Cometti e il segretario generale Alessio Giacomini. "Questo progetto fa parte di quelle azioni sociali che una associazione sportiva come il Cuspo deve avere verso la comunità nella quale è nata ed opera".

In provincia di Alessandria solo con il Cuspo Rugby e scherma non costa nulla, grazie all’adesione al progetto ‘Sport di tutti’.

Attenzione: è stato prorogato il termine per presentare le domande: c’è tempo fino al 31 gennaio 2020.

È possibile iscriversi in due modi:

online, compilabile direttamente dalle famiglie indicando i nostri sport e la nostra società, sul sito www.sportditutti.it, o direttamente accedendo al portale area.sportditutti.it. consegnando il modulo, previo appuntamento, presso la Segreteria Generale del Cuspo in viale Teresa Michel 11. Gli appuntamenti possono essere fissati scrivendo una mail a infosport@cuspo.it.



Per informazioni più dettagliate: www.cuspo.it/cuspo/sportditutti