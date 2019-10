Megaplex Stardust: i film in sala

CINEMA - La programmazione da giovedì 10 ottobre

Megaplex Stardust

Strada Viguzzolo 2 Tortona

presso il centro commerciale Oasi

www.megaplex-stardust.com

Jemini man

Cast: Will Smith, Ilia Volokh, Clive Owen, Mary Elizabeth Winstead, Benedict Wong, Ralph Brown, Linda Emond, Douglas Hodge, Theodora Miranne, E.J. Bonilla. Regia: Ang Lee. Durata: 117 min

Gemini Man, il film diretto da Ang Lee, è un thriller d'azione che vede protagonista Henry Brogan (Will Smith), un assassino professionista ormai in là con gli anni che ha trascorso la sua vita a uccidere bersagli per conto di un'organizzazione criminale. Dopo essersi guadagnato la fiducia e il rispetto dei suoi superiori e aver portato a termine una innumerevole quantità di compiti mortali, Henry decide che è giunto il momento di ritirarsi dalla malavita e porre fine alla sua carriera.Ma si sbaglia di grosso: il suo capo non ha alcuna intenzione di lasciar andare un elemento così prezioso per i suoi affari. Dopo essersi rifiutato di lavorare ancora per lui, allo spietato leader non rimane altra scelta che attuare un piano al limite del possibile. Si serve infatti del DNA di Henry per creare un suo clone più giovane di 25 anni a cui viene affidato un unico compito: distruggere Brogan. Divenuto ormai bersaglio di un se stesso con le sue medesime abilità, che anticipa ogni sua mossa e che ha dalla sua il vantaggio della giovinezza, l'ex assassino, aiutato dall'agente governativo Danny Zakarweski (Mary Elizabeth Winstead), intraprende una lotta senza esclusione di colpi contro il suo duplicato, nel tentativo di salvare la propria pelle e quella del suo clone prima che si distruggano a vicenda.

da lunedì a venerdì ore 20.30- 22.50

sabato ore 17.40 -20.30 - 22.50

domenica ore 15.20 - 17.40 -20.30 - 22.50

Non succede ma se succede

Cast: Seth Rogen, Charlize Theron, Alexander Skarsgård, Andy Serkis, O’Shea Jackson Jr., Randall Park, Ravi Patel, June Raphael, Bob Odenkirk, Nathan Morris, Wanya Morris, Shawn Stockman. Regia: Jonathan Levine. Durata: 115 min

Diretto da Jonathan Levine, Non Succede... Ma se Succede racconta la storia di Fred Flarsky, un giornalista disoccupato interpretato da Seth Rogen che nel pieno di una crisi professione e soprattutto depressiva decide di riconquistare una sua vecchia fiamma. Peccato che la ragazza (Charlize Theron) in questione, un tempo baby-sitter del giornalista stesso, ora sia diventata una delle donne più ricche, potenti e influenti del mondo. Sicuro che la riuscita della conquista possa tirarlo fuori dal clima di disgrazia che lo ha colpito, Flarsky cercherà in ogni modo di catturare le attenzioni di questa donna irraggiungibile.

da lunedì a venerdì ore 20.30- 22.50

sabato ore 17.40 -20.30 - 22.50

domenica ore 15.20 - 17.40 -20.30 - 22.50

Brave ragazze

Cast_ Ambra Angiolini, Ilenia Pastorelli, Serena Rossi, Silvia D'Amico, Luca Argentero, Stefania Sandrelli, Max Tortora, Michela Andreozzi, Massimiliano Vado, Federico Ielapi, Fabrizio Colica, Pietro Genuardi. Regia: Michela Andreozzi. Durata: 104 min

Brave Ragazze, il film di Michela Andreozzi, è ambientato a Gaeta nei primi anni 80 ed è ispirato a una storia vera - definita dalla regista "bigodini e pistole". È la storia di quattro donne in preda a un'esistenza in crisi, ognuna per un motivo diverso. Anna (Ambra Angiolini) è madre di due bambini, non ha un lavoro stabile né un soldo per comprare ai figli un costume decente per Carnevale. Chicca (Ilenia Pastorelli) e Caterina (Silvia D'Amico) sono sorelle, ma sono completamente agli opposti. Sperano in un futuro migliore, lontano da dove vivono e soprattutto roseo, ma quando Chicca si fa licenziare provoca la perdita del lavoro anche della sorella. Infine, c'è Maria (Serena Rossi), una donna molto religiosa, timida e innocua, ma che puntualmente deve sopportare gli scatti di ira di un marito violento.Tutte desiderano migliorare la loro condizione, ma nessuna di loro ci riesce o può farlo per davvero, fin quando non giungono a una conclusione. Non hanno nulla da perdere, stanno già grattando il baratro ed è a questo punto che balena nella loro mente un'idea malsana: rapinare la banca del paese. Ma come evitare di farsi riconoscere? Semplice, basta travestirsi da uomini!

da lunedì a sabato ore 20.30- 22.50

domenica ore 15.20 - 20.30 -22.50

Hole l’abisso

Cast: Seána Kerslake, James Quinn Markey, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken, Sarah Hanly, James Cosmo, Kati Outinen. Regia: Lee Croninzi. Durata: 90 min

Hole - L'abisso, il film diretto da Lee Cronin, è la storia di Sarah (Seána Kerslake), una giovane donna in fuga dal passato, che sta cercando di costruire insieme a suo figlio Chris (James Quinn Markey) una nuova vita vicino una piccola cittadina. Un giorno, dopo che si sono trasferiti nella nuova casa, il bambino scopre una misteriosa ed enorme buca nel bosco, a confine con la loro abitazione. Nei giorni seguenti Sarah nota che Chris manifesta dei comportamenti inquietanti e talvolta opposti al suo solito carattere. Quando incontra la sua strana vicina di casa, Noreen (Kati Outinen), la donna rimane ancora più turbata, perché l'anziana afferma che il bambino non è realmente suo figlio. Qualche giorno dopo Noreen viene trovata morta, uccisa in modo brutale. Sarah inizia a spiare suo figlio e si convince sempre di più che l'oscuro buco nella foresta abbia a che fare con il cambiamento di Chris.Ma sono soltanto paranoie ossessive di una madre sull'orlo di una crisi oppure il bambino nasconde davvero qualcosa di sinistro.

tutti i giorni ore 20.40- 22.50

A spasso col panda

Regia: Natalya Lopato. Durata: 90 min

A spasso col panda, diretto da Natalya Lopato e scritto dallo sceneggiatore di Madagascar Billy Frolick, è un film d'animazione che racconta di come un gruppo di animali partano in una fantastica avventura per compiere un'impresa importante: ritrovare un cucciolo di panda e riportarlo a casa con loro.Ma facciamo un passo indietro, tutto ha inizio quando una cicogna un po' distratta consegna per sbaglio all'orso Mic-Mic il piccolo Panda. Mentre Mic-Mic è fermamente deciso che il cucciolo vada riconsegnato ai suoi genitori, la lepre Oscar, esperto combinaguai, il logorroico pellicano pieno di sé Duke, il lupo fifone Janus e la tenera tigre Amur vorrebbero tenerlo. Il corretto Orso, però, ha la meglio e la banda parte in un viaggio diretti alla Terra dei Panda.Un'avventura selvaggia la loro che li trascinerà tra foreste, deserti e mari, nei quali incontreranno altri animali di certo non pronti ad aiutarli. Il team, però, non si arrenderà e sarà pronto a tutto pur di riconsegnare il piccolo Panda ai suoi genitori legittimi.

sabato ore 17.40

domenica ore 15.30 - 17.40

Jocker (V.m. 14)

Cast: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Bill Camp, Zazie Beetz, Brett Cullen, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Marc Maron, Douglas Hodge, Josh Pais, Shea Whigham. Regia: Todd Phillips. Durata: 122 min

Joker, il film di Todd Phillips è incentrato sulla figura dell'iconico villain, ed è una storia originale, diversa da qualsiasi altro film su questo celebre personaggio apparso sul grande schermo fino ad ora. L'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham.Durante il giorno lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret... ma scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui.Intrappolato in un'esistenza ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi di questo personaggio.L'esplorazione da parte del regista Todd Phillips su Arthur Fleck, un uomo ignorato dalla società, non vuole soltanto uno studio crudo del personaggio ma una storia più ampia che si prefigge di lasciare un insegnamento, un monito.Oltre a Joaquin Phoenix, il cast del film vede protagonisti Robert De Niro, Zazie Beetz e Frances Conroy.

da lunedì a venerdì ore 20.20- 22.50

sabato ore 17.40 -20.20 - 22.50

domenica ore 15.10 - 17.40 -20.20

Il Piccolo Yety

Cast: Albert Tsai, Chloe Bennet, Eddie Izzard, Sarah Paulson, Tenzing Norgay Trainor. Regia: Jill Culton, Todd Wilderman. Durata: 92 min

Il Piccolo Yeti, il film diretto da Jill Culton e Todd Wilderman, è un'avventura che attraversa gli ambienti urbani e i grattacieli di Shanghai per raggiungere le cime innevate dell'Himalaya e panorami che lasciano senza fiato. Yi è un'adolescente un po' ribelle, che sogna - come la maggior parte dei giovani della sua età - di scappare lontano e girare il mondo insieme al suo violino. Una sera mentre suona sul tetto del suo palazzo, circondata dagli imponenti edifici della città al tramonto, Yi sente uno strano rumore e, avvicinandosi alla fonte, scopre che il cupo verso animale appartiene a un giovane yeti. Inizialmente spaventata, la ragazza farà ritorno sul tetto durante le ore diurne per tentare di instaurare un legame con la creatura, pur ignorando come sia giunta fino a Shagai. L'incontro tra i due porterà alla nascita di una forte amicizia

sabato ore 17.40

domenica ore 15.30 - 17.40

Tutto a posto

Cast: Luca Zingaretti, Roberto Lipari, Ninni Bruschetta, Monica Guerritore, Sergio Friscia, Silvana Fallisi, Paolo Sassanelli, Maurizio Marchetti. Regia: Gianni Costantino. Durata: 90 min

Tuttapposto, il film diretto da Gianni Costantino, racconta la storia di Roberto (Roberto Lipari), studente universitario in un ateneo corrotto, in cui vengono assunti solo amici e parenti e i professori vendono esami. Figlio del magnifico Rettore (Luca Zingaretti) e cresciuto in un mondo di raccomandazioni, Roberto non conosce l'alternativa a quel modo di vivere e la sua forma di ribellione contro suo padre e contro l'ateneo si traduce nell'invenzione di un'App per smartphone denominata “Tuttapposto”. La funzione dell'App sarà quella di valutare l'operato dei professori, sconvolgendo quindi tutto il sistema. Da una parte i professori saranno costretti a chiedere i voti ai ragazzi e a comportarsi onestamente per avere buone recensioni, mentre dall'altra gli studenti avranno un potere inaspettato che non sarà facile da gestire.

da lunedì a venerdì ore 19.50

C’era una volta a... Hollywood

Cast: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Timothy Olyphant, Emile Hirsch, Zoe Bell, Dakota Fanning, Kurt Russell, Damian Lewis, Michael Madsen, Luke Perry, Julia Butters, Clifton Collins Jr., Scoot McNairy, Nicholas Hammond, Maurice Compte, Damon Herriman, Lew Temple, Margaret Qualley, Spencer Garrett, Austin Butler, Mike Moh, Rafal Zawierucha, Lena Dunham. Regia: Quentin Tarantino. Durata: 145 min

C'era una volta a... Hollywood, il nono film diretto da Quentin Tarantino, è ambinatato nella Los Angeles del 1969, e nel mondo del cinema in particolare. Protagonista è Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), un attore con alle spalle il successo arrivato grazie a una serie televisiva western degli anni Cinquanta e una serie di film azzeccati, ma che ora teme che la sua carriera possa essere arrivata al capolinea. Ciò nonostante è restio ad accettare l'offerta di un produttore di recitare in uno spaghetti western in Europa, ritenendo il progetto non alla sua altezza. Invece, Dalton accetterà la parte del villain in una nuova serie tv western. Al suo fianco c'è sempre Cliff Booth (Brad Pitt), che è qualcosa di più del suo stuntman: è anche un autista, e un assistente factotum, e in fondo anche il suo unico vero amico. Anche Cliff fa fatica a trovare nuovi lavori, dopo che si è diffusa la voce che sia stato lui a uccidere sua moglie. Cliff abita in un roulotte assieme al suo pibull, ma passa buona parte del suo tempo a casa di Rick, che si trova in Cielo Drive, sulle colline di Bel-Air: una villa che si trova proprio al fianco di quella da poco presa in affitto dal regista Roman Polanski

da lunedì a venerdì ore 21.30

sabato e domenica ore 17.50 - 21.30