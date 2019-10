Novara al tappeto, i grigi passano il turno

NOVARA - Avanti in Coppa Italia. Al 'Piola', per l'Alessandria, l'1-0 sta diventando una costante: così l'anno scorso in campionato, così questa sera, per andare alla sfida con la Juventus Under 23 il 6 novembre.

Più occasioni per i novaresi nel primo tempo, anche una traversa, ma nella ripresa fatale l'errore di Gonzalez dal dischetto: la gara 'gira' dalla parte dei Grigi, grazie al contributo della panchina, il baby Gilli suggeritore, Akammadu finalizza. Poi gestione rischiando poco e Crisanto che si conquista attenzione e applausi per una parata decisiva.

Novara – Alessandria 0-1

Marcatori: st 20' Akammadu

Novara (4,3-1-2): Marchegiani; Cassandro (30'st Zunno), Tartaglia, Bellich, Visconti; Nardi, Fonseca (35'st Bortolussi), Collodel (23'st Schiavi); Gonzalez (23'st Peralta); Capanni, Pinzauti. A disp.: Marricchi, Cagnano, Sbraga, Pogliano, Caricati, Bianchi, Piscitella, Zacchi. All.: Banchieri

Alessandria (3-5-2): Crisanto; Dossena, Gjura, Sciacca (41'st Cambiaso); Gilli, Chiarello, Castellano (33'st Suljic), Casarini (13'st Akammadu), M'Hamsi; Pandolfi (33'st Eusepi), Sartore (1'st Gerace). A disp.: Valentini, Ponzio, Gazzi, Filip. All.: Scazzola

Arbitro: Costanza di Agrigento

Assistenti: Trischitta di Messina e Spina di Palermo

Note: Serata umida, terreno con fondo in sintetico. Spettatori: 450 circa, incasso 5.543,50 euro. Ammoniti: Casarini, Fonseca, Chiarello per gioco falloso. Angoli: 8-6 per il Novara Recupero: pt 1', st 5'. All'11' della ripresa Gonzalez sbaglia il rigore