A segno Sartore e Chiarello, a Gavi doppio debutto

Un gol per tempo, l’Alessandria vince la prima edizione del Memorial Carrea, 2-0 alla Gaviese, squadra di Promozione, ma con una discreta organizzazione, soprattutto in fase difensiva.

Nella formazione iniziale la prima volta di Eusepi, a secco di reti, ma generoso: suo l’assist per il raddoppio.

Ci prova già al 4' Sartore, e Alocci alza sulla traversa. Ma al 6' il portiere capitola su una conclusione dal limite, sul primo palo.

Sul taglio di Cambiaso da destra, colpo di testa di Eusepi, che il portiere controlla.

Ci prova anche Sciacca, al 22', di testa, palla che sfila di un nulla sul fondo. Cerca il gol il difensore, e al 27' ancora Alocci alza sull'incrocio. Si supera al 33', sul tocco di Chiarello, in acrobazia, vicinissimo al raddoppio.

In avvio di ripresa palo colpito da Cambiaso (2') che riprende la conclusione, respinta, di Chiarello.

Al 10' raddoppio divorato da Eusepi sul taglio di Chiarello. Non sbaglia, invece, Chiarello, bravo a sfruttare il tacco dell'ex Pisa, bellissimo anche l'assist, per il 2-0 (14'). Poi spazio a tutti gli under, squadra trasformata e debutto, in attacco, di Pandolfi, attaccante '98 arrivato, da verificare in coppia con Eusepi.

Domani riposo, da venerdì ricomincia la preparazione e domenica, alle 17, test alla Michelin con il Canelli. Da venerdì anche l’ultimo arrivato, Lorenzo Crisanto, in attesa di tre over..

Alessandria (3-4-2-1): Valentini (15'st Marietta); Sciacca (15'st Giubilato), Prestia (15'st Ponzio), Gjura (15' st Macchioni); Cambiaso (,15'st Baldizzone) Suljic (15'st Gerace),Castellano (1'st M'Hamsi), Celia (15'st Filip); Chiarello (15'st Clerici), Sartore (15'st Pandolfi); Eusepi (15'st Akammadu). All.: Scazzola.

Gaviese: Alocci; Laneve, Guido, Chiarlo, Taverna, Salvi; Mugnai, Amello, Ba, Anibri, Scimone. Utilizzati: Benabid, Tosonotti, Pellegrino,Petrosino, Kolai,Illario, Sacco, Repetto, Myrta, Bruzzone, Mazzoni, Maroni. All.: Guaraldo