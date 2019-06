In mostra le immagini del fotografo russo Sergeij Militskij

CULTURA - Alessandria vista con gli occhi di un turista speciale è il titolo della mostra fotografica di Sergeij Militskij che sarà inaugurata lunedì 10 giugno alle 18 nei locali della Biblioteca Civica Francesca Calvo in piazza Vittorio Veneto 1. L’esposizione rappresenta una serie di scatti fotografici realizzati durante una visita in città del noto professionista, direttore fra l’altro del Dipartimento della fotografia del Museo Statale di Storia di Mosca. Immagini, in un giorno di tardo autunno, che immortalano vie e palazzi storici, luci e persone: Alessandria è vista e presentata in questa mostra sotto il profilo della fotografia d’autore, capace di cogliere le particolarità di luoghi, cose e persone che difficilmente nella quotidianità lo spettatore qualunque riesce a catturare.

Le fotografie di Sergeij Militskij, nato ad Odessa nel ’56, sono molto famose in Russia e anche all'estero. È noto inoltre come fotografo teatrale e come tale viene chiamato ad immortalare le prime rappresentazioni di spettacoli dei teatri di Mosca. Nella stagione teatrale 2010/2011 è stato premiato come “miglior fotografo teatrale”. Militskij è stato chiamato anche a documentare le visite in Russia di stelle del cinema, summit fra paesi e persino il lancio di una nave spaziale russa. In Italia sue esposizioni sono state presenti nel centro fotografico dell’Unione dei Giornalisti Russi, al Palazzo Reale di Genova.

Per l’inaugurazione della mostra fotografica in Biblioteca interverranno oltre all'artista russo, il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Mattia Roggero, assessore comunale al Turismo, il presidente di CulturAle Cristina Antoni, Irina Kovaleva, presidente del Festival Internazionale Letterario “Lanterna di Genova” e Mara Scagni.