Cena, musica e solidarietà per l'associazione Aprova

FRUGAROLO - Cena, musica e solidarietà venerdì 12 agosto, nell’area verde di piazzale Lella Lombardi a Frugarolo. Lo spettacolo ‘Notte d’autore’ con Franco Taulino e la Beggar’s Farm sarà preceduto, alle 19.30, da una cena organizzata dall’Associazione Unione Frugarolese Sms (menu con antipasti misti, gnocchi alla sorrentina, roast beef, formaggi, torta ai tre cioccolati, vino e acqua; richiesta la prenotazione per la cena ai numeri 347 1174745 e 392 3897492).

Il ricavato sarà destinato ad Aprova, associazione di volontariato, organizzatrice dell'evento in collaborazione con Associazione Unione Frugarolese Sms e Progetto Musica.

È possibile accedere solo allo spettacolo dalle 21.30, senza partecipare alla cena, ma facendo semplicemente una offerta. «Un ringraziamento alla Fondazione Cassa Risparmio di Alessandria e al Csvaa (Centro servizi per il volontariato Alessandria e Asti) per l'importante supporto fornito» fanno sapere gli organizzatori.

Bernardo Lanzetti ospite dei Beggar's Farm Il ricavato della serata verrà devoluto all'Aism, sezione di Alessandria



Il repertorio è fatto esclusivamente di brani italiani, che però spaziano dai cantautori, Battisti, De André, Branduardi, a gruppi progressive rock come Pfm, Banco, Orme, New Trolls. La formazione è composta da Franco Taulino (voce e flauto), Kenny Valle (tastiere), Mauro Mugiati (voce, chitarra acustica, tastiere), Brian Belloni (chitarra elettrica e acustica), Daniele Piglione (basso elettrico), Eliana Parodi (voce) e Paola Gemma (voce).