Alessandria, via Cerri. Il settore giovanile a Corrado Buonagrazia

ALESSANDRIA - La seconda esperienza in Grigio di Massimo Cerri si chiude dopo solo un anno. L'estate scorsa il ritorno, come responsabile del settore giovanile, oggi l'addio: il rapporto con lui non continua, al suo posto è stato 'promosso' Corrado Buonagrazia, che già era coordinatore tecnico e che, ora, ha l'investitura nella nuova carica.

Buonagrazia, che prima dell'Alessandria (al fianco di Nereo Omero) aveva lavorato nel vivaio della Juventus, ha frequentato e superato il corso a Coverciano. Per il congedo a Cerri si sottolineano "professionalità, competenza, doti tecniche e umane". Vanno aggiunte anche una dignità e un rispetto degli interlocutori, a qualsiasi titolo dialagassero con lui, rari nel mondo del calcio.