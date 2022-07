Alessandria: "No cessioni imminenti"

ALESSANDRIA - "A nome della società, mi corre l'obbligo di smentire, con fermezza, notizie relative a imminenti procedure inerenti la sottoscrizione di accordi circa il passaggio di proprietà della società Alessandria Calcio".

Questa la nota diffusa, poco fa, dall'ufficio stampa, ai giornalisti. Da considerarsi come "comunicato stampa", come è stato puntualizzato. Smentendo anche "cifre relative a contratti attualmente in essere dei calciatori tesserati", cifre peraltro indicate in graduatorie ufficiali relativi al monte ingaggi (che è diverso dal costo aziendale) delle società dell'ultima serie B (che non erano state smentite dalla proprietà) e che, con la retrocessione, saranno tutte riparametrate per la categoria inferiore.

Una smentita per allontanare i rumors che possono disturbare, soprattutto, chi vuole acquistare e non vuole uscire allo scoperto? Soprattutto se la trattativa è nella fase cruciale, l'interesse dei media e dei tifosi può essere letto come un ostacolo, o un rallentamento. Era successo anche quando Di Masi aveva acquistato l'Alessandria, uscito allo scoperto solo dopo tutte le firme, pochi giorni prima della conferenza stampa al Moccagatta.