Abonante: «Sentiamo la fiducia degli alessandrini. Noi siamo pronti a lavorare»

ALESSANDRIA - Chiusura della campagna elettorale in piazza Santo Stefano per il candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio Abonante.

«Siamo arrivati alla fine di un percorso bello - dice - Siamo molto soddisfatti di quanto abbiamo fatto e da lunedì inizieremo a lavorare. Speriamo, ovviamente, di poter amministrare la città seguendo i punti del programma che abbiamo condiviso. E - a domanda dei giornalisti - ribadisco che in Giunta non ci saranno candidati delle liste che hanno appoggiato Giovanni Barosini al primo turno. Confronto aperto e sincero con lui, perché noi non abbiamo nulla da nascondere, nonostante le parole di qualcuno. Questa si chiama democrazia». Abonante chiosa così: «Dedicheremo un assessorato ai sobborghi, perché meritano più attenzione di quella che hanno oggi».

Negli ultimi giorni la campagna elettorale si è accesa proprio su questi temi: «Noi andiamo avanti per la nostra strada. Abbiamo fatto un percorso importante, come coalizione. Io e i sei partiti e liste civiche che mi sostengono abbiamo sentito in questi mesi molto stima e molta fiducia da parte degli alessandrini e siamo convinti che domenica sera assisteremo a un bel risultato».

Presente alla serata anche il capogruppo di LeU alla Camera, Federico Fornaro: «Sono evidenti ma anche normali le differenze che sono emerse in campagna elettorale tra centrodestra e centrosinistra. La nostra, quella di Giorgio, è una visione di città più inclusiva e solidale: noi non vogliamo lasciare indietro nessuno, specialmente in un momento in cui la crisi morde e alle porte presumibilmente avremo un autunno complicato sotto tanti aspetti».

Conclude la senatrice del M5S Susy Matrisciano: «Con Abonante abbiamo lavorato fianco a fianco e stilato un programma che ha obiettivi importanti, che riprendono quelli dell’Agenda Onu ma guardano allo sviluppo della nostra città».