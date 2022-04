Molinari: "Lega al governo per famiglie e imprese"

"Sul Def siamo molto soddisfatti per l’accoglimento delle richieste della Lega": così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati, dopo il via libera del Governo Draghi ad alcune proposte del Carroccio.

Senato, ok all'emendamento Molinari sul debito Atm La Lega: "Riconosciuto che arriva dal passato, ora si aprono diverse ipotesi di lavoro, dalla transazione al mutuo"

"Dalla proroga del bonus del 110% per le unità familiari, alla dilazione dei pagamenti delle cartelle esattoriali, fino all’aumento dei fondi a sostegno delle aziende agricole colpite dalla peste suina africana e alle tutele salariali legate al carovita. Risposte concrete che la Lega al governo ha chiesto e ottenuto per aiutare famiglie e imprese in questo momento delicato".