Alessandria, incidente in via Pavia: un morto e un ferito

ALESSANDRIA - 22,30 - Il tratto di via Pavia dove è avvenuto lo schianto è ancora chiuso al traffico per permettere le operazioni di pulizia della strada. La vittima dell'incidente è Aldo Di Virgilio (nella foto), classe 1964, residente in via Gramsci ad Alessandria, di professione idraulico.

Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte della Polizia Municipale.

I mezzi sono stati posti sotto sequestro. Davanti ai rottami della Lancia, condotta dalla vittima, si sono radunati i famigliari dell'uomo che attoniti e disperati hanno assistito alla rimozione del mezzo.

20,30 - Un morto e un ferito grave: è questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 20 in via Pavia, davanti alla Cittadella. Due le auto coinvolte: una Bmw, che viaggiava in direzione della Cittadella, e una Lancia sulla quale viaggiava l'automobilista che ha perso la vita.

Il ferito è stato trasportato dal 118 in codice rosso all'ospedale di Alessandria. Sul luogo anche la Polizia Municipale. Articolo in aggiornamento.