Alessandria - Cittadella, attaccare non basta

ALESSANDRIA -"Questa squara va rinforzata". La Nord lo urla, dopo aver incitato per tutta la gara. E ha ragione. L'Alessandria non concretizza l'occasione per tirarsi fuori dalla zona calda e paga una rete dopo 2', subita in inferiorità numerica.

Tante occasioni non bastano, manca sempre la stoccata decisiva. E chi riesce a darla

Mustacchio non ce la fa

La novità dell'ultima ora, nell'Alessandria, è l'assenza di Mustacchio, che era tra i convocati e ma non è neppure in panchina, sostituito da Pierozzi. Il resto derlla squadra è quello delle ultime tre gare.

Cambia molto il Cittadella, con Okwonkwo dall'inizio in coppia con Baldini, con Antonucci alle spalle

PLAY = BY - PLAY - LIVE

ALESSANDRIA - CITTADELLA 0-1



Marcatori: pt 2' Vita



Secondo tempo

48' Ultima occasione, vola Kastrati sulla conclusione di Milanese. E' solo angolo

45' Cinque minuti di recupero

41' Ultimo cambio per i Grigi: Palombi per Pierozzi

31' Ancora due cambi: Bruccini e Orlando, per Casarini e Chiarello

21' Primi due cambi, Beghetto e Kolaj per Lunetta e Arrighini

15' Punizione dal limite da buona posizione per l'Alessandria, ma per due volte la conclusione di Casarini è respinta dalla difesa

12' Gorini toglie Okwonkwo per Beretta per alzare la velocità in avanti

7' Break centrale di Di Gennaro, la conclusione è debole è parata

1' Occasione Grigi: Pierozzi per Chiarello, che incrocia e Kastrati si oppone con il corpo in angolo

Primo tempo

Un gol a freddo, qualche minuto per reagire, poi l'Alessandra gioca, costruisce, alza l'ntesità, prova a rispondere al Cittadella con le sue armi, perché è la velocità nel ribaltare l'azione e la fluidità nella manovra, che alza la pericolosità degli ospiti. Un paio di chiusure decisive, di Casarini e di Pierozzi, ma anche occasione in cui i Grigi dovrebbe dare più forza alle conclusioni. C'è, anche, l'occasione per pareggiare, ma Kastrati fa la parata importante.

45' Un minuto di recupero

43' Ammonito Prestia per intervento su Antonucci

33' Di Gennaro perde palla male sulla trequarti, s'invola Vita, la conclusione è alta

30' Questa volta il salvataggio è di Pierozzi sul taglio di Antonucci da destra

28' Insister l'Alessandria e conquista il secondo angolo

26' Provvidenziale Casarini in recupero du Okwonkwo

25' Sul taglio di Chiarello in area, va a vuoto Pierozzi, Milanese dal limite, un metro sul fondo

23'Sul cross da sinistra di Lunetta, il colpo di testa di Pierozzi è tra le braccia del portiere

18' Apertura di Chiarello per Lunetta a sinistra, entra in area, ma il tiro cross è bloccato da Kastrati

14' Punizione di Casarini, Kastrati in due tempi

12' Occasione per il pareggio: Pierozzi taglia sul secondo palo per Arrighini, che incrocia al volo e Kastrati respinge. L'Alessandria adesso è viva

9' L'Alessandria impiega 9 minuti per andare al tiro e accusa molto la rete del Cittadella. Ci prova Parodi, Kastriati blocca

2' Cittadella in vantaggio: gol a freddo, numero di Antonucci a sinistra, in mezzo per la girata di piatto di Vita alle spalle di Pisseri

1' Calcio d'inizio del Cittadella

1' Meravigliosa coreografia della Nord

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Casarini, Milanese, Lunetta (21'st Beghetto); Chiarello, Corazza, Arrighini (21'st Kolaj). A disp.: Crisanto. Russo, Ba, Bruccini, Orlando, Palombi, Ghiozzi, Celesia. All.: Longo

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (27'st Mattioli), Perticone, Adorni, A.Benedetti; Mazzocco (34'st Mastrantonio), Danzi (34'st Pavan), Vita; Antonucci (27'st D'Urso); Okwonkwo (13'st Beretta), Baldini. A disp.: Maniero, Cuppone, Frare, Donnarumma, Tavernelli, Smajlaj. All.: Gorini

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Assistenti: Grossi di Frosinone e Muto di Torre Annunziata, quarrto ufficiale Flero di Pistoia. Var Serra di Torino, assistente Var Di Gioia di Modena

Note: Serata fredda, terreno in discrete condizioni. Spetattori: 1800 circa, incasso 13.525 euro. Ammoniti: Danzi, Casarini, Adorni per gioco falloso. Kastrati per comportamento non regolamentare Angoli: 3-1 per l'Alessandria Recupero: pt 1', st 5'