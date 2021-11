Il 20 novembre è la Giornata internazionale dell’infanzia

Ricorre oggi, 20 novembre, la Giornata internazionale dell’infanzia.

Questa giornata è stata istituita per la prima volta nel 1954 come Giornata universale dell'infanzia e si celebra il 20 novembre di ogni anno per promuovere l'unione internazionale, la consapevolezza tra i bambini di tutto il mondo e il miglioramento del benessere dei bambini.

Il 20 novembre è una data importante in quanto è la data del 1959 in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Dichiarazione dei diritti del fanciullo. È anche la data nel 1989 in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la Convenzione sui diritti del fanciullo. Dal 1990, la Giornata internazionale dell'infanzia segna anche l'anniversario della data in cui l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato sia la Dichiarazione che la Convenzione sui diritti dell'infanzia.

Madri e padri, insegnanti, infermieri e medici, leader governativi e attivisti della società civile, anziani religiosi e comunitari, magnati aziendali e professionisti dei media, nonché giovani e bambini stessi, possono svolgere un ruolo importante nel rendere la Giornata internazionale dell'infanzia rilevante per le loro società, comunità e nazioni.

La Giornata mondiale dell'infanzia offre a ciascuno di noi un punto di ingresso ispiratore per sostenere, promuovere e celebrare i diritti dei bambini, traducendosi in dialoghi e azioni che costruiranno un mondo migliore per i bambini. La pandemia da Covid-19 ha dimostrato come la disuguaglianza influenzi i diritti di ogni bambino. Dal cambiamento climatico, all'istruzione e alla salute mentale, alla fine del razzismo e della discriminazione, i bambini e i giovani stanno alzando la voce sulle questioni che contano per la loro generazione e chiedono agli adulti di creare un futuro migliore.

