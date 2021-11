Spal - Alessandria: c'è l'arbitro della finale playoff

ALESSANDRIA - Matteo Marcenaro torna a dirigere una gara dei Grigi.

Per Spal - Alessandria è stato designato il fischietto genovese, che ha diretto la finale playoff con il Padova, il 17 giugno. Primo anno alla Can A e B, fino ad ora cinque gare, con due successi delle squadre di casa, due pareggi e una vittoria esterna. Ha un media alta di cartelini gialli, ma nessun rosso.

Gli assistenti sono Macaddino e Trinchieri, quarto ufficiale Ancora.

Al Var Fabio Maresca, che riparte dalla B dopo la discussa direzione di Roma - Milan. Il designatore Rocchi era stato chiaro. "Non mi era piaciuta la gestione della partita, non il singolo episodio. Ora Maresca farà un passaggio in B prima di tornare in A". Passaggio che sarà sabato allo stadio 'Mazza', con Rocca come assistente Var.