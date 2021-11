"Verifiche strutturali": chiusa la piscina della 'Vochieri'

ALESSANDRIA - Domande di tante famiglie preoccupate per la chiusura improvvisa della piscina della scuola 'Vochieri' per l'esigenza di provvedere a "verifiche strutturali", come deciso dal Comune di Alessandria ed evidenziato in un comunicato: il problema starebbe nella difficoltà di tenuta della vasca, che andrà quindi svuotata per provvedere a lavori urgenti di manutenzione.

In tarda mattinata, a Palazzo Rosso, si terrà una riunione che vedrà coinvolto anche l'assessore allo Sport, Piervittorio Ciccaglioni: nel pomeriggio, dunque, se ne potrà sapere di più in merito agli interventi da fare e alle tempistiche.