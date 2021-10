ALESSANDRIA - ORE 17.44 - La situazione dei fiumi nell'Ovadese. Tutte le foto.

ORE 17.36 - Aggiornamento dal Novese: a Gavi evacuate a scopo precauzionale 45 persone che abitano sotto il Forte: dormiranno nella palestra delle scuole. Otto di loro si rifiutano di abbandonare la propria abitazione: avvisati i Carabinieri. Scuole chiuse domani a Novi Ligure, Gavi, Serravalle e Arquata.

ORE 17.17 - In corso il Centro Coordinamento della Prefettura di Alessandria (foto Protezione Civile).

ORE 16.40 - La situazione all'altezza del ponte di Rivalta Bormida, in un video della Protezione Civile.

ORE 16.20 - Arpa comunica che una vasta area di bassa pressione atlantica sta interessando il nordovest italiano attivando instabilità anche pronunciata, causa dei temporali violenti che da stamattina stanno interessando la zona appenninica della nostra regione.

Forti precipitazioni hanno interessato il Piemonte nelle prime ore odierne. I valori maggiori sono occorsi in Liguria e nelle zone Piemontesi di confine. Alle 13.30 sono stati registrati 619,6 mm a Rossiglione(587 mm in 6 ore), 588,4 mm a Montenotte Inferiore nelle ultime 24 ore (560,6 mm in 6 ore), 432,2 mm a Ponzone Bric Berton con 416,6 mm in 6 ore.

I primi effetti delle precipitazioni di questa mattina sui corsi d’acqua si sono avuti sul torrente Erro che, all’idrometro di Cartosio, ha superato il livello di pericolo raggiungendo valori mai registrati in passato. Quest’onda di piena eccezionale confluirà nel fiume Bormida pertanto sono previsti incrementi repentini dei livelli di quest’ultimo che, con molta probabilità, supererà il livello di guardia oggi pomeriggio. Sempre nei bacini meridionali si assisterà anche ad un innalzamento significativo dei livelli di Orba e Scrivia e dei rispettivi reticoli secondari.

Nelle prossime ore il flusso di correnti umide meridionali si farà sempre più intenso soprattutto sulla parte orientale della regione, a causa del movimento di un minimo di bassa pressione al suolo che andrà posizionandosi in serata sulla costa Azzurra. Previsti, dunque, pioggia intensa e temporali ancora violenti in particolare a partire dalle ore serali di oggi e più probabili sul settore appenninico e tra Verbano, Biellese e Novarese. Domani la parte più attiva della perturbazione si sposterà verso le regioni nordorientali della nostra penisola, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, in particolare dal pomeriggio.

Lungo l’asta del Po si assisterà ad un graduale incremento dei livelli nella parte più orientale del bacino quindi a partire da Crescentino fino a Valenza dove, in considerazione dei contributi del Sesia, si potrà raggiungere una condizione di moderata criticità. Alla chiusura della parte piemontese del bacino del Po, idrometro di Isola Sant’Antonio, si prevede una criticità ordinaria nella seconda parte della giornata di domani.

L’intensità delle precipitazioni e gli innalzamenti dei livelli idrometrici determinano Allerta Rossa per rischio idrogeologico ed idraulico su Toce (A), Belbo e Bormida (G); Allerta Arancione su Sesia, Cervo e Chiusella (B), Scrivia (H), Pianura Settentrionale (I) e Tanaro (F); Allerta Gialla su Pianura del torinese (L), Orco, Lanzo, Bassa val di Susa e Sangone (C).

ORE 16.13 - Il Comune di Alessandria, tenuto conto dell’attuale situazione dei livelli idrometrici sull’asse del fiume Bormida a monte del territorio alessandrino e della previsione di ulteriori precipitazioni sull’intero bacino, si è ritenuto opportuno provvedere alla tutela della pubblica incolumità dei residenti delle aree golenali vietando temporaneamente l’utilizzo delle proprie abitazioni ubicate nell’area golenale, fino al deflusso di eventuali eventi di piena.

Pertanto è stata emanata un’ordinanza sindacale che dispone lo sgombero delle abitazioni ubicate in area golenale del Bormida o laddove sia possibile il ricovero ai piani superiori fino a deflusso avvenuto.

ORE 16.08 - La Protezione Civile segnala la chiusura della Sp 199 dal km 0.500 a 1.000 tra Rocca Grimalda e Carpeneto.

ORE 16.06 - La piena del Lemme a Basaluzzo e Capriata (nelle foto di Dino Ferretti).

ORE 15.52 - Rfi informa che il traffico ferroviario è fortemente rallentato per condizioni meteo critiche tra Campo Ligure e Ovada. I treni viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. Maggior tempo di percorrenza fino a 70 minuti per i treni in viaggio.

ORE 15.35 - Arpa Piemonte ha diramato per le prossime ore allerta rossa idrogeologica per esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione fenomeni di versante in valli Bormida e Orba. Allerta arancione su tutti gli altri settori della provincia con limitate esondazioni dei corsi d'acqua e attivazione fenomeni di versante.

Scuole di ogni ordine e grado chiuse nella giornata di domani, martedì 5 ottobre, a Alessandria, Novi Ligure, Arquata Scrivia, Gavi, Ovada, Acqui Terme, oltre ad altre reale come ad esempio Castellazzo Bormida. Istituzioni e forze dell'ordine chiedono di prestare la massima attenzione, di rimanere lontani dalle zone di pericolo e dai corsi d'acqua muovendosi solo in caso di estrema necessità.

