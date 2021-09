Intitolazione di un'area cittadina a Grazia Deledda

ALESSANDRIA - La Commissione Consiliare Toponomastica ha approvato all’unanimità la proposta, presentata dal presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Locci, di intitolazione di un’area cittadina (il parcheggio tra via Piave e via Sardegna), a Grazia Deledda, grande scrittrice sarda. Fu la prima donna a ricevere il premio Nobel per la letteratura, nel 1927. Proprio oggi ricorre il 150° anniversario della sua nascita.

"Il 27 settembre di 150 anni fa nasceva Grazia Deledda - dichiara il presidente del Consiglio Comunale, Emanuele Locci -, scrittrice di un talento eccezionale, unica donna italiana ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura. Ha dato grande lustro internazionale all'Italia ed ha saputo raccontare con grande forza espressiva le emozioni umane e l'identità della Sardegna, facendosi apprezzare in tutto il mondo. Ho presentato la proposta per intitolare a Grazia Deledda la piazzetta di via Piave nei pressi del Circolo Sardo di Alessandria, sicuro di farmi interprete non solo del desiderio dei soci del Circolo che come me sono orgogliosi di questa grande donna, ma di tutta la comunità alessandrina, e la mia proposta è stata approvata all'unanimità dalla Commissione Toponomastica. Poche donne sono ricordate nella toponomastica alessandrina, lei meritava di essere annoverata tra queste".