Longo: "Le mani addosso a un mio giocatore non si mettono"

PERUGIA - Animi caldi nel dopogara, Moreno Longo va a difendere i suoi uomini dall'atteggiamento aggressivo di alcuni tesserati del Perugia. L'arbitro Marini sventola un rosso, che però ha un solo destinatario, il preparatore dei portieri degli umbri, Gazzoli.

"Cartellino rosso a me? Lo escludo. Ho visto qualcuno che si è avvicinato minaccioso a Pisseri e lo ha spintonato. Non lo posso accettare: ho detto che le mani addosso ai miei giocatori non si mettono. Credo che sia una affermazione sacrosanta, non caprei proprio un rosso per aver ricordato come ci si comporta correttamente". Un finale un po' acceso, con un prologo pochi secondi prima quando De Luca è andato a muso duro con il portiere grigio. suscitando la rabbia dei tifosi, sugli spalti e a casa.

Longo è andato sotto la curva dei sostenitori alessandrini e ha lanciato la sua maglia. Applaudito, incitato, ringraziato: la fiducia della gente nel tecnico è totale.