Coronavirus: l'aggiornamento dei dati all' 1 agosto

ALESSANDRIA - Secondo gli ultimi dati forniti dal Comune di Alessandria in relazione all'emergenza covid-19 (aggiornamento alle 18:30 del 1/8/2021), Alessandria registra una percentuale di cittadini positivi per abitanti pari allo 0,05%, classificandosi in penultima posizione rispetto agli altri centri zona e con un incremento di 5 unità dal 30 luglio 2021: in testa Acqui Terme (+9 unità - 0,15%), poi Tortona (-3 unità - 0,14%), Novi Ligure (+3 unità - 0,08%), Valenza (-1 unità - 0,05%), Casale Monferrato (0 unità, 0,05%), Alessandria e in ultimo Ovada che resta covid free.

In relazione alle altre province della nostra Regione, si classifica invece al terzultimo posto mantenendo la stessa percentuale pari allo 0,05% dal 30 luglio 2021: al primo posto Verbania (+9 unità - 0,14%), poi Novara (+20 unità - 0,10%), Cuneo (+2 unità - 0,09%), Vercelli (-1 unità - 0,06%), Biella (+1 unità - 0,05%), Alessandria, Torino (+36 unità - 0,05%) e in ultima posizione Asti (+1 unità - 0,01%).

Dal 25 luglio 2021, il trend dei cittadini positivi domiciliati nel Comune di Alessandria è in crescita, anche in riferimento allo scorso anno (25/07/2020 - 05/08/2020: 19 positivi, 25/07/2021 - 05/08/2021: 47 positivi). Trend in crescita anche in relazione al periodo 1 giugno 2021 - 1 agosto 2021 con un'iniziale decrescita, poi un relativo margine di stabilità fino al picco di risalita registrato nel weekend scorso. Lo scorso anno, nello stesso periodo, il trend risulta leggermente inferiore.

Infine, dal 15 aprile 2020 al 1 agosto 2021, il trend registra una decrescita iniziale e, successivamente, un picco di risalita nel mese di novembre 2020, per poi raggiungere una decrescita continua fino al primo agosto.

