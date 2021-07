Sicurezza: pattuglia di vigili in centro e servizio di vigilanza

ALESSANDRIA - Una pattuglia serale di Polizia locale stanziale ed esclusiva per le vie del centro storico e la presenza di un servizio di vigilanza a carico del Gruppo di volontari della Polizia municipale in giornate settimanali prestabilite, al quale se ne affiancherà uno quotidiano privato per tutto il periodo estivo (dall'1 agosto al 30 settembre), nonché la richiesta di intensificare la raccolta dei rifiuti e pulizia da parte di Amag Ambiente: queste le decisioni della Giunta alessandrina, che ha accolto favorevolmente le proposte avanzate dagli assesori Monica Formaiano (Polizia locale) e Mattia Roggero (Commercio).

In particolare, la pattuglia di vigili girerà dalle 19.30 all'1.30 tra piazza Santo Stefano, piazzetta della Lega, corso Roma, via San Lorenzo e piazza Marconi, mentre i volontari presteranno servizio dalle 21 all'1, per le vie del centro, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

La decisione segue ovviamente la serie di spaccate e di atti di vandalismo che da settimane a questa parte hanno innalzato l'allarme sicurezza in città.