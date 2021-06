Grigi, il giorno del verdetto

ALESSANDRIA - E' il giorno della verità. Il giorno che si concluderà con una lettera attesa, agognata, sofferta, voluta, amata, la B. Mille dentro, almeno il doppio fuori, tutta una città che gioca, idealmente, la gara più importante. Clima bollente, non solo quello atmosferico, sugli spalti in tanti indossano la maglia grigia, segno di appartenenza forte.

Longo sceglie la stessa formazione iniziale di domenica, unica variazione è il rientro di Mustacchio. Il centrocampo ha Casarini - Bruccini coppia centrale, in attacco Corazza dall'inizio con Arrighini.

Padova ad albero di Natale, con il rientro di Ronaldo e Chiricò alle spalle di Biasci, che la spunta nel ballottaggio con Nicastro.

ALESSANDRIA - PADOVA 0-0

Marcatori

PLAY-BY-PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

34' Cartellino giallo anche Hallfredsson: punizione per l'Alessandria, da buona posizione. Bruccini aggira la barriera, ma trova solo l'esterno della rete

32' Ammonito Bruccini

31' Si procede a fasi alterne, entrambe le formazioni ci provano, ma nessuna riesce a prendere il sopravvento sull'altra. Grande equilibrio in campo

23' Cooling break

20' Immediata replica dei Grigi: Arrighini calcia dal limite, a giro, Dini in corner

19' Occasione Padova: Jelenic scappa a sinistra, percorre quasi 30 metri, entra in area e una volta solo davanti al portiere conclude di destro sul primo palo. Pisseri salva

11' Altra fiammata dell'Alessandria: Mustacchio guadagna il fondo e mette in mezzo, forte e teso, ma Dini anticipa tutti e allontana

8' Prima chance per i Grigi: Corazza calcia dal limite, para Dini. Prosege l'azione e si rende pericoloso anche Parodi con un tiro-cross, l'estremo avversario mette in corner

3' Mischia in area dell'Alessandria, Biasci e Jelenic cercano la conclusione, la difesa salva in angolo. Sul corner seguente, stacca Kresic, palla fuori di poco. Grande occasione per il Padova

1' Si parte: è il Padova a battere il calcio di inizio

Le formazioni

ALESSANDRIA (3-4-3): Pisseri, Parodi, Di Gennaro, Prestia; Mustacchio, Casarini, Bruccini, Celia; Chiarello, Corazza, Arrighini. A disp.: Crisanto, Corazza, Eusepi, Di Quinzio, Gazzi, Frediani, Crosta, Macchioni, Mora, Giorno, Rubin, Stanco. All.: M. Longo

PADOVA (4-3-2-1): Dini; Germano Rossettini, Kresic, Curcio; Saber, Hallfredsson, Jelenic; Chiricò, Ronaldo; Biasci. A disp.: Vannucchi. Gasbarro, M. Mandorlini, Vasic, Firenze, Andelkovic, Nicastro, Merelli, Paponi, Pelagatti, Bifulco, Cissé. All.: A. Mandorlini

ARBITRO: Marcenaro di Genova

ASSISTENTI: Laudato di Taranto e Ceccon di Lovere, quarto ufficiale Bitonti di Bologna

NOTE: Giornata caldissima, terreno in buone condizioni. Spettatori: 1000. Ammoniti: Angoli: Recupero: