Hashish e "maria" in casa: 20enne arrestato per produzione e traffico

QUARGNENTO - I Carabinieri di Solero hanno tratto in arresto un 20enne con pregiudizi di polizia per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti. Il giovane, nel corso di una perquisizione presso l’abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di circa quaranta grammi di hashish e due di marijuana, oltre a materiale per il confezionamento, un taglierino e un bilancino elettronico di precisione occultati all’interno dell’armadio della camera da letto.