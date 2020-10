Salta la Festa delle Forze Armate

ALESSANDRIA - Non ci sarà alcuna celebrazione per il IV Novembre - giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate - in provincia di Alessandria.

Le restrizioni anti contagio hanno colpito anche le parate ufficiali e le deposizioni di corone di fiori ai monumenti in onore dei caduti.

"Il Ministero della Difesa ha limitato le celebrazioni solo ad alcune città italiane", fanno sapere dalla Prefettura.