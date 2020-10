Quargnento: foglio di via per truffa del rivelatore di gas

QUARGNENTO - Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso la Misura di Prevenzione del Foglio di Via con Divieto di Ritorno dal Comune di Quargnento per un periodo di anni 3 nei confronti di un soggetto dedito alla commissione del c.d. reato di “truffa del rilevatore di gas”.

In particolare, il malfattore, originario della Provincia di Milano, è stato scoperto svolgere nell’ambito della Provincia di Alessandria un’attività di vendita porta a porta di apparecchi per il rilevamento di gas. Al momento dell’illustrazione delle specifiche tecniche del prodotto, l'uomo rassicurava le vittime che tale dispositivo era interamente “a costo zero” per indurle a sottoscrivere il contratto per la fornitura del gas. Questo però comportava una spesa di euro 1.200, prezzo nettamente superiore al reale valore di mercato che si aggira invece intorno ai 300 euro.

Da successivi controlli, è stato altresì accertato che nei confronti del suddetto erano pendenti varie denunce per delitti contro il patrimonio della stessa fattispecie e, pertanto, lo stesso è stato ritenuto soggetto pericoloso in quanto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica.

Per i fatti di cui sopra e, considerato che il malvivente non è riuscito ad addurre valide motivazioni comprovanti la sua legittima presenza nel territorio alessandrino, il Questore della Provincia di Alessandria ha emesso nei suoi confronti un Foglio di Via con Divieto di Ritorno dal Comune di Quargnento per anni tre.