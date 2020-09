Ai Giovedì Culturali il sindaco e il professor Carluccio Bianchi

ALESSANDRIA - Dopo la pausa estiva, riprendono i Giovedì culturali dell’Associazione Cultura e Sviluppo. Giovedì 1° ottobre, dalle 18 alle 20, nella sede di piazza De André si terrà l’incontro dal titolo Ieri, oggi, domani. Alessandria tra emergenza sanitaria e prospettive per la ripresa, dedicato alla città, alla sua situazione economica e alle prospettive attuali, nella fase delicata che stiamo vivendo. Ospiti il professor Carluccio Bianchi e il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco.

L’intervento del professor Bianchi avrà per titolo L’epidemia da Covid-19 in Italia, Piemonte, Alessandria: dinamiche temporali e conseguenze economiche e si soffermerà sull’evoluzione dei contagi (e sugli effetti collegati) nel nostro Paese, con qualche confronto internazionale e sub-territoriale, per concludersi con una trattazione delle conseguenze sull’economia. Il professor Bianchi, per la prima volta ospite dell’Associazione, è attualmente professore a contratto di Macroeconomia Applicata presso il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali dell’Università del Piemonte Orientale, e in precedenza è stato docente nelle Università di Venezia, Pisa, Parma e Pavia. Autore di numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali e di vari volumi didattici e di ricerca, i suoi contributi scientifici riguardano principalmente la macroeconomia teorica e applicata, la crescita e la convergenza, le determinanti della performance delle esportazioni, i problemi dell’economia italiana.

Il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco farà il punto su come l’amministrazione comunale ha affrontato l’emergenza sanitaria, e su come intende gestire la complessa situazione sociale ed economica che ci attende. Come sarà il 2021 per la nostra città?

Occorre inoltre prenotare il proprio posto in sala sul sito di Cultura e Sviluppo: https://www.culturaesviluppo.it/?mec-events=giovedi-culturali-ieri-oggi-domani-alessandria-tra-emergenza-sanitaria-e-prospettive-per-la-ripresa